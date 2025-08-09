الهلال يتخذ قرارا مفاجئا تجاه علي البليهي

اقترب المدافع الدولي السعودي علي البليهي من الرحيل عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفق ما أفادت به تقارير إخبارية اليوم السبت.

وخرج البليهي من حسابات نادي الهلال حتى في عهد المدرب السابق البرتغالي جورج جيسوس الذي لم يعتمد عليه في كل المباريات، وبعد قدوم الإيطالي سيموني إنزاغي لم يتغير الوضع بالنسبة إلى المدافع البالغ من العمر 35 عاما ليتستمر خارج التشكيلة الأساسية في أغلب المواجهات.

وتحت قيادة إنزاغي خاض البليهي 41 دقيقة فقط في مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، إذ لعب 33 دقيقة ضد مانشستر سيتي في ثمن النهائي و8 دقائق أمام فلومينينسي في ربع النهائي.

وبحسب فهد السبيعي الصحفي الموثوق، يتجه نادي الهلال إلى التفريط في علي البليهي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما ينتهي ارتباط المدافع الدولي السعودي مع فريقه في 30 يونيو 2027.

واتخذ الهلال قرار إعارة البليهي قبل بداية الموسم الجديد بسبب موقف المدرب سيموني إنزاغي الذي لا ينوي أن يضع اللاعب ضمن خططه للموسم الجديد.

ولم يكشف الصحفي فهد السبيعي عن الفريق الذي سيتعاقد معه البليهي على سبيل الإعارة في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن اللاعب لن يغادر الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض على البليهي خلال الموسم الماضي 26 مباراة مع الهلال في الدوري السعودي وأحرز 4 أهداف، وفي موسم 2023 ـ 2024 شارك في 32 مباراة وأحرز هدفين وكان جزءا من الفريق الذي توج بثلاثية تاريخية تحت قيادة المدرب جورج جيسوس وهي الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.