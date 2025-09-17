5 مدربين ينتظرون إقالة روبن أموريم من مانشستر يونايتد

أفادت تقارير إخبارية قريبة من مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن مصير المدرب البرتغالي روبن أموريم لا يزال محل شك وجدل في أوساط النادي بعد بداية كارثية في مسابقة البريمرليغ هذا الموسم.

وبدأ فريق الشياطين الحمر الموسم الجديد بمثل ما أنهى الموسم الماضي، بعد أن تلاحقت النتائج السلبية وبات أموريم (48 عاما) على أعتاب نهاية مغامرة قد تكون الأسوأ في سجله التدريبي.

ولم يفز مانشستر يونايتد سوى في مباراة واحدة من أصل 4 خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي، بجانب خروجه المدوي من كأس الرابطة الإنجليزية بخسارته بركلات الترجيح (12 ـ 11) أمام غريمسبي في الدور الثالث من المسابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البداية السيئة لمانشستر يونايتد هذا الموسم تُضعف مكانة روبن أموريم بالفعل داخل الفريق وفي غرف تبديل الملابس، وأن أية نتيجة سلبية في المباريات الثلاث المقبلة في الدوري ستكون نتيجتها القطيعة بين الطرفين.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية إن إدارة النادي الإنجليزي منحت روبن أموريم 3 مباريات للنجاة بنفسه من الإقالة بينما تدرس خمسة خيارات لخليفة محتمل للمدرب البرتغالي.

ووفقا لديلي ميرور، من بين الأسماء المذكورة، أندوني إيراولا مدرب بورنموث، وأوليفر غلاسنر الذي فاز مؤخرا بأول لقبين في تاريخ كريستال بالاس.

كما يأتي ماركو سيلفا مدرب نادي فولهام ثالث الأسماء المرشحة لتدريب اليونايتد، يليه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يتولى حاليا تدريب المنتخب الأمريكي قبل تسعة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026.

ويوجد المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت ضمن القائمة الخماسية التي "تنتظر" إقالة روبن أموريم من تدريب المان يونايتد ليكون أحدهم خليفة له.

ولكن الأمر لن يكون سهلا، وفقا للصحيفة البريطانية، إذ أنه باستثناء ساوثغيت الذي فقد منصبه مدربا لمنتخب إنجلترا بعد يورو 2024ـ فإن جميع الأسماء المرشحة لتدريب الفريق تتمتع بمكانة مرموقة، وسيكو من الصعب على أنديتها أو منتخباتها التخلي عنها فورًا.