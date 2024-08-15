اتخذت إدارة الأهلي المصري قرارًا عاجلًا بشأن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق.

وتألق مصطفى شوبير تألقًا لافتًا في دوري أبطال إفريقيا، وأسهم في قيادة الفريق الأحمر للتتويج باللقب القاري للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

ولعب شوبير أساسيًّا بعد إصابة محمد الشناوي حارس المرمى في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مطلع العام الماضي.

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وقرر مسؤولو الأهلي تجديد عقد مصطفى شوبير موسمين إضافيين رغم أن عقده يمتد في الأساس مدة 3 مواسم أخرى.

وبحسب مصدر مطلع في القلعة الحمراء فإن الإدارة تتمسك بتوقيع عقد طويل الأمد للحارس مصطفى شوبير؛ لأنه يمثل مستقبل حراسة المرمى في الفريق الأحمر.

واستقرت إدارة الأهلي على زيادة قيمة الراتب السنوي للحارس صاحب الـ 24 عامًا إلى 9 ملايين جنيه.

واتُّفق مع الحارس على زيادة الراتب سنويًّا بقيمة مليون جنيه لكل موسم، وسيُعلَن رسميًّا خلال الساعات القليلة القادمة عن تجديد عقد الحارس.

ويضم الأهلي المصري بين صفوفه 5 حراس مرمى هم محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمود الزنفلي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف.

واستقرت إدارة الأهلي على توجيه الشكر للحارس محمود الزنفلي وعدم تفعيل بند شراء عقده من نادي الداخلية الذي أعاره للقلعة الحمراء لنهاية الموسم.

وتحيط الشكوك حول مستقبل حمزة علاء، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2025 ولم يجدد عقده مع الفريق.