سبب غياب صالح أبو الشامات عن مواجهة السعودية والتشيك

غاب صالح أبو الشامات، جناح الأهلي السعودي، عن صفوف منتخب بلاده السعودية في مباراة التشيك الودية مساء اليوم الاثنين.

وتألق أبو الشامات في مباراة السعودية الماضية ضد مقدونيا الشمالية التي فاز بها الأخضر بنتيجة 2-1 يوم الخميس الماضي.

وصنع لاعب الأهلي هدفاً للأخضر السعودي في هذه المباراة الودية وظهر بمستويات طيبة قبل أن يخرج من قائمة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمباراة التشيك.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن أبو الشامات اشتكى من آلام عضلية أبعدته عن مباراة التشيك الودية بعدما فضل رينارد إراحته.

وشهدت مباراة التشيك عودة القائد سالم الدوسري جناح أيسر الهلال الذي شارك أساسياً بعد غيابه للإصابة عن مباراة مقدونيا الشمالية.

ويخوض المنتخب السعودي معسكراً تدريبياً في التشيك، استعداداً للمشاركة في منافسات الملحق الآسيوي الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ويلعب المنتخب السعودي على أرضه في المجموعة التي تضم العراق وإندونيسيا في الشهر المقبل لتحديد المتأهل للمونديال الذي يقتنص صدارة هذه المجموعة.