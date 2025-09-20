نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة لسباق "فورمولا 1" في باكو

حقق لاندو نوريس، سائق مكلارين والمنافس على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عودة قوية بعد تعرضه لحادث تصادم أمس الجمعة، ليسجل أسرع لفة في التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى اليوم السبت.

وسجل السائق البريطاني زمنًا مذهلًا بلغ دقيقة واحدة و41.223 ثانية باستخدام الإطارات اللينة، محققًا زمنًا أسرع من ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، بواقع 0.222 ثانية في حصة صعبة شهدت رياحًا عاصفة وحدوث انزلاق للسيارات.

أخبار ذات علاقة ماكس فرستابن يتفوق على نوريس ويتوّج بجائزة إيطاليا الكبرى لفورمولا 1 (فيديو)

أخبار ذات علاقة فورمولا 1.. نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة لسباق إيطاليا

أحرز أوسكار بياستري، سائق مكلارين ومتصدر الترتيب والفائز بسباق باكو في العام الماضي، ثالث أسرع زمن، متفوقًا على زميله بفارق 0.254 ثانية في الحصة التي استمرت ساعة على حلبة سيتي، البالغة طولها 6.003 كيلومتر.

ويتقدم بياستري، الفائز بسبعة سباقات حتى الآن هذا الموسم، على نوريس بفارق 31 نقطة، ويمكن لمكلارين حسم بطولة الصانعين غدًا الأحد، بينما تتبقى سبع جولات في الموسم، وهو أمر غير مسبوق.

أخبار ذات علاقة "فورمولا 1".. هاميلتون يقود هيمنة فيراري على التجارب الحرة الأولى لسباق إيطاليا

واحتل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المركز الرابع لصالح فريق فيراري بعد تصدره التجارب الحرة الثانية أمس، وجاء كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، خامسًا، وزميله الإيطالي الشاب جورج راسل سادسًا.

وحل أليكس ألبون، سائق وليامز، سابعًا متقدّمًا على أوليفر بيرمان، سائق هاس، وليام لاوسون، سائق ريسينغ بولز، وشارل لوكلير، سائق فيراري.

سيسعى لوكلير للانطلاق من المركز الأول للمرة الخامسة على التوالي في باكو في وقت لاحق اليوم، مع تزايد احتمالات قدرة فيراري وريد بول على منافسة مكلارين على الصدارة.