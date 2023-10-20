مؤشرات أولية: حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك
ظهرت مؤشرات أولية تفيد باقتراب فوز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك للدورة الانتخابية 203/2027.
وقالت مصادر داخل لجنة الانتخابات لـ"إرم نيوز" إن المؤشرات الأولية تشير إلى فوز حسين لبيب بفارق كبير من الأصوات عن منافسيه فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت سيد أحمد، وذلك بعد فرز أكثر من نصف الصناديق الانتخابية.
كما أكد المصدر أن عددا كبيرا من قائمة حسين لبيب اقتربوا من الفوز ويأتي على رأسهم أحمد سليمان كعضو مجلس إدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق، وهاني بيرزي.
وبالنسبة لمنصب النائب أكد المصدر أن هناك منافسة قوية بين هشام نصر وهاني العتال، والأمور تسير بينهما بصورة شبه متساوية، ولن يتم حسم منصب نائب الرئيس إلا مع آخر صندوق.
وبدأت الجمعية العمومية العادية التصويت على انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات مقبلة.
ويتنافس على رئاسة الزمالك 5 مرشحين، هم: حسين لبيب وفاروق جعفر وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد أحمد وعمر هريدي.