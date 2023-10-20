مؤشرات أولية: حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك

وقالت مصادر داخل لجنة الانتخابات لـ"إرم نيوز" إن المؤشرات الأولية تشير إلى فوز حسين لبيب بفارق كبير من الأصوات عن منافسيه فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت سيد أحمد، وذلك بعد فرز أكثر من نصف الصناديق الانتخابية.

كما أكد المصدر أن عددا كبيرا من قائمة حسين لبيب اقتربوا من الفوز ويأتي على رأسهم أحمد سليمان كعضو مجلس إدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق، وهاني بيرزي.

وبالنسبة لمنصب النائب أكد المصدر أن هناك منافسة قوية بين هشام نصر وهاني العتال، والأمور تسير بينهما بصورة شبه متساوية، ولن يتم حسم منصب نائب الرئيس إلا مع آخر صندوق.