سلوك مبابي مع باريس سان جيرمان .. هاجس جديد يزعج ريال مدريد

وصل صدى الخلافات التي تشهدها علاقة النجم الفرنسي كيليان مبابي بإدارة باريس سان جيرمان وخصوصا بالمدرب لويس إنريكي إلى أروقة ريال مدريد وذلك بالتزامن مع قرب إتمام صفقة انتقال هداف كأس العالم 2022 إلى الفريق الملكي ونهاية تجربته الباريسية التي امتدت لست سنوات صعد فيها مبابي إلى القمة كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وقبل أن يحط رحاله في ملعب سان تياغو بيرنابيو انطلاقا من الصيف المقبل، يبدو أن سلوك مبابي داخل الفريق الباريسي خلال الأسابيع الأخيرة أصبح بمثابة الهاجس الذي يثير قلق إدارة ريال مدريد وجماهيره بحسب ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن ريال مدريد، بالرغم من سعيه المحموم لإتمام صفقة نجم المنتخب الفرنسي، إلا أنه صار يخشى أن ينقل اللاعب معه نزعة الغرور والتعالي إلى حجرات ملابس النادي وأن يتصادم مع الجهاز الفني وإدارة النادي مثلما يفعل الآن مع البي آس جي.

وقال المصدر ذاته: "مساء الأحد الماضي، تصرف كيليان مبابي مرة أخرى بشكل متهور ضد أولمبيك مرسيليا، وانزعج من استبداله، مما أثار الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية التي تحدثت لا فقط عن أداء شاحب لمبابي مع باريس ومع منتخب الديكة وإنما أيضا عن سلوك عدواني وخلافات عاصفة وعلاقة مسمومة مع مكونات النادي الباريسي.

وتابع التقرير أن "ما يقوم به مبابي حاليا في باريس سان جيرمان، يصل بشكل واضح إلى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وسيكون ذلك بمثابة الصداع القوي في رأس المدرب الإيطالي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز ونجوم الفريق الملكي رغم أن البرازيلي رودريغو، هداف الفريق في المباريات الأخيرة صرح أنه يشعر بالهدوء والثقة ولن يخيفه الانتقال الوشيك لمبابي إلى مدريد."

ومقابل ذلك، يضيف التقرير، سيكون تعامل كارلو أنشيلوتي مع نجوم الريال في موسم 2024 ـ 2025 الهاجس الأكبر بالنسبة إليه والملف الأكثر تعقيدا بالنسبة إلى مكونات الفريق المدريدي، والذي يحمل سؤالا حارقا: كيف سيدير ​​أنشيلوتي فريقًا يضم هذا العدد الكبير من النجوم وما التداعيات المحتملة إذا كان ترك أحدهم على مقاعد البدلاء.

وينتظر أن يتم ريال مدريد صفقة مبابي في يونيو المقبل، في وقت تشهد علاقة اللاعب بمدربه لويس إنريكي "حربا باردة" قد تنبئ بمزيد من المشاحنات في الفترة المقبلة وفق التقرير ذاته.