بينهم كاسيميرو.. راتكليف يخطط لطرد 11 لاعبًا من مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن جيم راتكليف يخطط لطرد 11 لاعبًا من مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وتمتلك عائلة غليزر نادي يونايتد، منذ العام 2005، وستحتفظ بحصة أغلبية في النادي، لكن مجموعة "إنيوس" التابعة لراتكليف ستتولّى إدارة عمليات كرة القدم.

واكتملت عملية استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من مانشستر يونايتد، مقابل 1.03 مليار جنيه إسترليني.

ونقلت الصحيفة أن راتكليف على استعداد للسماح بمغادرة 11 لاعبًا من الفريق الأول لمانشستر يونايتد، بينما يتطلع إلى بناء فريق يمكنه المنافسة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت "ذا صن" أنه من المقرر أن يكون لدى مانشستر يونايتد أموال لإنفاقها لتعزيز الفريق في الصيف.