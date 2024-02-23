بينهم كاسيميرو.. راتكليف يخطط لطرد 11 لاعبًا من مانشستر يونايتد
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن جيم راتكليف يخطط لطرد 11 لاعبًا من مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
وتمتلك عائلة غليزر نادي يونايتد، منذ العام 2005، وستحتفظ بحصة أغلبية في النادي، لكن مجموعة "إنيوس" التابعة لراتكليف ستتولّى إدارة عمليات كرة القدم.
واكتملت عملية استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من مانشستر يونايتد، مقابل 1.03 مليار جنيه إسترليني.
ونقلت الصحيفة أن راتكليف على استعداد للسماح بمغادرة 11 لاعبًا من الفريق الأول لمانشستر يونايتد، بينما يتطلع إلى بناء فريق يمكنه المنافسة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضحت "ذا صن" أنه من المقرر أن يكون لدى مانشستر يونايتد أموال لإنفاقها لتعزيز الفريق في الصيف.
ولكن مع أخذ المخاوف بشأن الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الاعتبار، من المقرر أن يفرض راتكليف قيودًا على عدد كبير من مبيعات اللاعبين هذا الصيف.
ونقلت الصحيفة عن شبكة "ESPN" أن مانشستر يونايتد سيضع 11 لاعبًا من الفريق الأول في السوق الصيفي.
بينما لن يُعرض على أنتوني مارسيال عقد جديد، وسيُسمح له بالرحيل مجانًا.
ومن بين اللاعبين الذين يمكن بيعهم القائد السابق هاري ماغواير، وثنائي ريال مدريد السابق رافائيل فاران، وكاسيميرو.
بينما سينظر مانشستر يونايتد في عروض لأمثال: آرون، وان بيساكا، وسكوت مكتوميناي، وفيكتور ليندلوف، وكريستيان إريكسن.
وفي الوقت الحالي يلعب دوني فان دي بيك، وجادون سانشو، وفاكوندو بيليستري، وبراندون ويليامز، على سبيل الإعارة.
وبحسب "ذا صن" سيتم السماح للأربعة بالمغادرة في نهاية الموسم، لأن مديري مانشستر يونايتد يريدون تحسين جودة الفريق بأكمله في الصيف.
وأوضحت أنه، على وجه الخصوص، يحرص مانشستر يونايتد على تعزيز الدفاع والهجوم.
ويريد مانشستر يونايتد تعيين دان أشورث كمدير رياضي، لكنه غير مستعد، حاليًا، لدفع السعر المطلوب من نيوكاسل والبالغ 20 مليون جنيه إسترليني.
وقال راتكليف: "الحديث عن 20 مليون جنيه إسترليني يبدو سخيفًا بعض الشيء، شخصيًا، لن أنجر إلى ذلك".
وفي إشارة إلى مانشستر سيتي وليفربول قال راتكليف: "لدينا الكثير لنتعلمه من جارنا الصاخب - والجار الآخر، إنهما العدو في نهاية المطاف، لا يوجد شيء أريده أفضل من طردهما من مكانهما".
وتابع: "أعلم أن أليكس فيرغسون كان أول من خرج بهذا التعبير، أنا في نفس مكان فيرغسون 100%".
وأتم راتكليف: "لقد كانا منافسين شرسين، ولهذا السبب كانا ناجحين، يجب أن نكون نفس الشيء، كانا في وضع جيد لفترة من الوقت، وهناك أشياء يمكن أن نتعلمها منهما".
وختم: "لديهما أشخاص رائعون، وبيئة جيدة وموجهة ونخبوية يعملون فيها، أنا أحترمهما جدًا لكنهما ما زالا عدوًا".