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حسام عوار يقود الاتحاد لفوز قاتل على الخلود في الدوري السعودي (فيديو) | إرم نيوز

رياضة

حسام عوار يقود الاتحاد لفوز قاتل على الخلود في الدوري السعودي (فيديو)

حسام عوار يقود الاتحاد لفوز قاتل على الخلود في الدوري السعودي (فيديو)
نادي الاتحاد السعوديالمصدر: حساب الاتحاد السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2024، 6:35 م

اقتنص نادي الاتحاد فوزًا مثيرًا خارج دياره على حساب مضيفه الخلود بنتيجة 1-0، اليوم السبت، في الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوافد الجديد حسام عوار، لاعب الوسط الجزائري، لصالح الاتحاد في الدقيقة 90+4.

وحقق الاتحاد الفوز في أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي لوران بلان، الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

ونجح نادي الخلود الصاعد إلى دوري روشن في تقديم عرض قوي، وإحراج الاتحاد في بعض فترات المباراة رغم الخسارة.

واستطاع الخلود الوصول لمرمى الاتحاد، ولكن الحارس رايكوفتش أنقذ فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة.

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ولعب الاتحاد بضغط هجومي في معظم فترات المباراة، وكثف محاولاته الهجومية في الشوط الثاني الذي شهد بعض الفرص الضائعة من جانب موسى ديابي، وكريم بنزيما، وحسام عوار.

ونجح اللاعب الجزائري في حسم الأمور قبل النهاية بلحظات، وسجل هدف الفوز، ليمنح الاتحاد الفوز خارج دياره.

يشار إلى أن الاتحاد خرج من منافسات الموسم الماضي بدون أي ألقاب، بعدما فقد لقب الدوري وكأس السوبر لصالح الهلال، بالإضافة إلى عدم تأهله إلى منافسات دوري أبطال آسيا النخبة.

نادي الاتحاد السعودينادي الخلودالدوري السعودي

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