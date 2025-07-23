بيريز قد يتحرك.. ريال مدريد "يفجر" مخاوف مانشستر سيتي

أحدثت التقارير الأخيرة حول اهتمام ريال مدريد بالسعي للتعاقد مع رودريغو هيرنانديز "رودري"، صاحب الكرة الذهبية العام الماضي، حالة من القلق داخل أروقة مانشستر سيتي، فاحتمال أن يفعّل النادي الملكي آلياته المعتادة لإغراء اللاعب بات يُنظر إليه كتهديد حقيقي على المدى القريب والبعيد.

وغاب رودري عن مانشستر سيتي في الموسم الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومع عودته أصبح هدفًا للفريق الملكي.

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مع رحيل الكرواتي لوكا مودريتش صوب ميلان، وقبله اعتزال التوني الألماني كروس، أصبح النادي الملكي بحاجة إلى لاعب وسط يمكنه قيادة ذلك المركز في ظل إصابات كامافينغا المتتالية، واستخدام تشواميني كقلب دفاع أحيانًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، فإن "قضية رودري" ستجبر ريال مدريد على اتخاذ قرار حاسم: إما التحرك فورًا خلال سوق الانتقالات الحالية وتقديم عرض ضخم في اللحظات الأخيرة، رغم تبقّي عامين على عقد اللاعب مع مانشستر سيتي، أو تأجيل الخطوة، والاكتفاء بالموسم الجاري دون تعزيز مركز المحور، على أن يتم إعداد خطة مدروسة للانقضاض عليه في صيف 2026، حين يدخل عامه الأخير من التعاقد مع السيتي.

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وشددت الصحيفة: "ما هو مؤكد أن النادي الملكي يُعرف ببراعته في تقديم العروض في اللحظة الأخيرة، وهي استراتيجية لطالما أربكت الأندية الأخرى ودفعتها لاتخاذ قرارات سريعة، ونجحت في كثير من المناسبات، فعلى سبيل المثال، حاول الريال التعاقد مع كيليان مبابي قبل أن يصبح لاعبًا حرًا، وقدم عرضًا بقيمة 180 مليون يورو لباريس سان جيرمان، لكنه قوبل بالرفض في حينه، بسبب تعنّت النادي الفرنسي".

وتابعت "آس": "يبقى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أحد أبرز المتخصصين في إتمام صفقات كبرى في الرمق الأخير من سوق الانتقالات، كما حدث سابقًا مع أسماء من العيار الثقيل مثل رونالدو نازاريو، غاريث بيل، لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو".

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وأوضح التقرير: "التعاقد مع رودري هذا الصيف سيعني، بلا شك، إنفاق مبلغ مكوّن من ثلاث خانات (أي ما يزيد عن 100 مليون يورو)، وسيكون ذلك مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل عدم التيقّن من الحالة البدنية الحقيقية للاعب بعد الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها في الركبة، رغم أنه أظهر بوادر على تعافيه، لكن من ناحية أخرى، قد يكون العرض مغريًا جدًا لمانشستر سيتي، إذ سيحصل على مبلغ ضخم مقابل لاعب يبلغ من العمر 29 عامًا وخضع مؤخرًا لعملية جراحية".

الخيار الثاني أمام النادي الملكي هو انتظار نهاية الموسم، وفي الصيف المقبل، مع بقاء موسم واحد على عقد رودري، ينخفض سعره إلى ما بين 60 و80 مليون يورو، ومع بلوغه سن الـ30 سيكون من الصعب تقديم عقد جديد له من مانشستر سيتي.

ومع إمكانية انتقاله في الصيف التالي مجانًا، سيكون مانشستر سيتي مضطرًا لقبول العرض المقدم مقابل 60 مليون يورو على الأقل.