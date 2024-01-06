ماذا فعل ليفربول في آخر مرة غاب فيها محمد صلاح بسبب كأس أفريقيا؟

غادر محمد صلاح إلى ساحل العاج للمشاركة مع منتخب بلاده منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، تاركًا ليفربول دون أفضل لاعبيه.

وسجل صلاح 14 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بمتوسط ​​هدف كل 79 دقيقة.

وسيكون غيابه بمثابة خسارة كبيرة لفريق المدرب يورغن كلوب، بعد أن أظهر مدى تأثيره بتسجيله هدفين، وصناعة آخر في الفوز 4/2 على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي قبل أيام.

ويعرف كلوب، أكثر من أي شخص آخر، مدى جودة صلاح، وقال بعد الفوز على نيوكاسل: "صلاح آلة تسجيل الأهداف، إنه لا يتوقف أبدًا عن فعل هذه الأشياء، إنه مميز للغاية".