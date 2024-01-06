ماذا فعل ليفربول في آخر مرة غاب فيها محمد صلاح بسبب كأس أفريقيا؟
غادر محمد صلاح إلى ساحل العاج للمشاركة مع منتخب بلاده منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، تاركًا ليفربول دون أفضل لاعبيه.
وسجل صلاح 14 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بمتوسط هدف كل 79 دقيقة.
وسيكون غيابه بمثابة خسارة كبيرة لفريق المدرب يورغن كلوب، بعد أن أظهر مدى تأثيره بتسجيله هدفين، وصناعة آخر في الفوز 4/2 على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي قبل أيام.
ويعرف كلوب، أكثر من أي شخص آخر، مدى جودة صلاح، وقال بعد الفوز على نيوكاسل: "صلاح آلة تسجيل الأهداف، إنه لا يتوقف أبدًا عن فعل هذه الأشياء، إنه مميز للغاية".
وبالفوز على نيوكاسل ابتعد ليفربول بـ3 نقاط عن أقرب ملاحقيه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب صحيفة "ميرور"، قد يغيب صلاح عن 8 مباريات لليفربول إذا وصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير.
وتشمل هذه المباريات: مباراة الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام آرسنال، ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث في 21 يناير، وتشيلسي في 31 يناير، وآرسنال في 4 فبراير، وبيرنلي في 10 فبراير، بالإضافة إلى مباراتي نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزيةأمام فولهام يومي 10 و24 يناير، وربما مباراة الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويأمل "صلاح" في الانتقام من خسارة مصر أمام السنغال بركلات الترجيح في النهائي في فبراير 202، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.
وكان محمد صلاح واضحًا في نواياه وقال: "أريد الفوز بهذه المسابقة، وأحب الفوز بها، لكن بدوني، ومتأكد من أن لاعبي ليفربول سيتمكنون من الفوز بالمباريات، ولدينا لاعبون رائعون يتمتعون بجودة جيدة حقًا، وهم بحاجة فقط إلى إبقاء الضغط بعيدًا ولعب كرة القدم الخاصة بهم، ولدينا لاعبون يمكنهم اللعب في الملعب، وأن يفعلوا ما أفعله".
وأضاف: "اللعب للمنتخب الوطني يعني الكثير، إنه شعور رائع، في كل مرة أخطو فيها إلى الملعب بقميص المنتخب الوطني، فهذا شيء لا يمكنني أن أعتبره أمرًا مفروغًا منه، أنا سعيد باللعب في البطولة، وأحب الفوز بها".
ولا شك أن مشجعي ليفربول يتمنون لـ"صلاح" التوفيق في سعيه إلى الفوز بكأس أفريقيا، لكنهم قد يكونوا متوترين بشأن كيفية تعامل الفريق مع غياب صلاح رغم أن لديهم الخبرة لتذكيرهم بكيفية تعامل الريدز سابقًا.
وغاب "صلاح" عن 6 مباريات، منتصف موسم 2021/2022، بينما كان مشغولاً بمساعدة مصر في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.
ومن المثير للاهتمام أن فريق كلوب لم يتحمل فقدان صلاح بشكل كبير، ولم يتعرض لأي خسارة خلال تلك الفترة.
ولعب ليفربول مع شروزبري في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، في 9 يناير 2022، وتأهل بشكل مريح بفوز 4/1.
ثم واجه الريدز آرسنال في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، وفاز 2/0 في مجموع المباراتين، حيث تعادلا سلبيًا على ملعب أنفيلد قبل أن يحقق ليفربول فوزًا رائعًا 2/0 على ملعب آرسنال بفضل ثنائية ديوغو غوتا.
وبين هاتين المباراتين، حقق ليفربول فوزًا بنتيجة 3/0 على برينتفورد، حيث سجل فابينيو، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وتاكومي مينامينو.
وبعد ذلك جاء الفوز 3/1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل فابينيو، وأوكسليد تشامبرلين، وفيرجيل فان ديك.
ومرت المباراة الأخيرة بغياب صلاح دون أي حدث أيضًا، حيث سجل مينامينو، وغوتا، وهارفي إليوت، في الفوز 3/1 على كارديف في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.
وعاد "صلاح" وشارك في الدقيقة 60 في الفوز 2/0 على ليستر سيتي في 10 فبراير.