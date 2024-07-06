كشفت تقارير صحفية فحوى الكلمات التي دارت بين كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، وبيبي، لاعب الفريق، في لقطتهما الأخيرة، إذ دخل الأخير في نوبة بكاء شديدة، عقب وداع بطولة "يورو 2024".

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، عقب تغلبه على البرتغال بركلات الترجيح 5-3، يوم الجمعة، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي سلبياً من دون أهداف، على ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورغ الألمانية.

وبعد اللقاء، التقطت عدسات الكاميرات المدافع البرتغالي بيبي؛ ذا الـ 41 عاماً، الذي يخوض بطولته القارية الأخيرة، وقد انهمرت دموعه بعد أداء رائع خلال المباراة.

وتوجّه بيبي لرونالدو؛ الذي قام بمواساته واحتضانه، في لقطة مؤثرة جمعت الثنائي، اللذين لعبا آخر بطولة أمم أوروبا.

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وكان رونالدو قد أعلن أنه لن يخوض بطولة يورو المقبلة، وأن البطولة الحالية هي الأخيرة له.

ونقلت صحيفة "ojogo" عن قناة "sporttvportugal" تفاصيل الحديث بين الثنائي، إذ قال بيبي لرونالدو: "شكرًا لك على كل شيء يا أخي، كان من دواعي سروري أن ألعب معك حتى النهاية".

ورد رونالدو على بيبي قائلا: "كل شيء من أجل البرتغال، إنها ليست النهاية بعد".

كما قال بيبي في تصريحاته عقب المباراة عن عناقه لكريستيانو رونالدو: "تعني هذه اللقطة الكثير، ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن وداع للمنتخب البرتغالي؛ لأن لحظة الخسارة دائماً صعبة، لكن ستتاح لي الفرصة للتحدث في وقت لاحق".

وأضاف: "كرة القدم قاسية.. والحزن جزء منها، كنا نهدف إلى الفوز لبلدنا وإدخال السعادة على شعبنا".

وتلعب فرنسا في نصف نهائي بطولة أوروبا ضد المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء المُقبل.

وكانت مباراة البرتغال وفرنسا الأخيرة أيضاً للأسطورة كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في اليورو.

ولعب رونالدو 212 مباراة دولية، شهدت تسجيل 130 هدفاً.