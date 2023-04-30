ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
واصل المهاجم النرويجي مسيرته المميزة في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف التقدم لمانشستر سيتي على فولهام في الجولة الـ34 من المسابقة.
وجاء هدف هالاند من ضربة جزاء لعبها أسفل يسار المرمى في الدقيقة الرابعة.
وبهذا الهدف وصل هالاند إلى تسجيل 50 هدفا في 43 مباراة مع مانشستر سيتي في موسمه الأول، بينها 34 في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي، و12 هدفا في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا.
ورفع هالاند رصيده إلى 34 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتقدم بـ10 أهداف عن هاري كين نجم توتنهام.
وسجل إيفان توني لاعب برينتفورد 20 هدفا ويحتل المركز الثالث ثم يأتي بعده ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد وسجل 16 هدفا وهو نفس رصيد محمد صلاح هداف ليفربول.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
1. إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 34 هدفا.
2. هاري كين، توتنهام، 24 هدفا.
3. إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفا.
4. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ومحمد صلاح، ليفربول، 16 هدفا لكل منهما.
يشار إلى أن مانشستر سيتي يملك 73 نقطة من 31 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه لعب مباراتين أقل من آرسنال المتصدر الذي حصد 75 نقطة من 33 مباراة.