ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واصل المهاجم النرويجي مسيرته المميزة في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف التقدم لمانشستر سيتي على فولهام في الجولة الـ34 من المسابقة.

وجاء هدف هالاند من ضربة جزاء لعبها أسفل يسار المرمى في الدقيقة الرابعة.

وبهذا الهدف وصل هالاند إلى تسجيل 50 هدفا في 43 مباراة مع مانشستر سيتي في موسمه الأول، بينها 34 في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي، و12 هدفا في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا.