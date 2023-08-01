باريس سان جيرمان يدرس تقديم شكوى ضد ريال مدريد في الفيفا بسبب مبابي

وأشارت إلى أن رفض مبابي حتى لقاء ممثلي الهلال السعودي في باريس، على الرغم من قبول النادي عرضا بقيمة 300 مليون يورو، أقنع إدارة النادي الفرنسي أكثر بوجود اتفاق بالفعل بين مبابي وريال مدريد.

لكن يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالا هو تقدم ريال مدريد بعرض نقدي قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إنه حتى لو كان هناك اتفاق بين ريال مدريد ومبابي على أن ينتقل اللاعب مجانًا العام المقبل، فإنه لا يمكن أن يكون الاتفاق ملزمًا قانونًا، وبالتالي يخشى ريال مدريد أن ينقض ناد آخر على اللاعب ومحاولة التعاقد معه.

وعند منتصف الليل (بعد أقل من ساعتين ) ينتهي الموعد النهائي بشأن إبلاغ مبابي باريس سان جيرمان عما إذا كان سيمدد عقده لمدة عام واحد.