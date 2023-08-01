باريس سان جيرمان يدرس تقديم شكوى ضد ريال مدريد في الفيفا بسبب مبابي
كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" أن باريس سان جيرمان يدرس تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"؛ بسبب سلوك ريال مدريد في صفقة كيليان مبابي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن باريس سان جيرمان مقتنع بأن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد للتوقيع مجانًا الصيف المقبل، مما سيكسب اللاعب 160 مليون يورو (مكافأة الولاء).
وأوضحت أن هذا الأمر غير قانوني بموجب قواعد الفيفا، حيث لا يسمح الفيفا لناد بالتفاوض مع لاعب دون الحصول على إذن من النادي الذي يمثله اللاعب.
وأشارت إلى أن رفض مبابي حتى لقاء ممثلي الهلال السعودي في باريس، على الرغم من قبول النادي عرضا بقيمة 300 مليون يورو، أقنع إدارة النادي الفرنسي أكثر بوجود اتفاق بالفعل بين مبابي وريال مدريد.
لكن يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالا هو تقدم ريال مدريد بعرض نقدي قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.
وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إنه حتى لو كان هناك اتفاق بين ريال مدريد ومبابي على أن ينتقل اللاعب مجانًا العام المقبل، فإنه لا يمكن أن يكون الاتفاق ملزمًا قانونًا، وبالتالي يخشى ريال مدريد أن ينقض ناد آخر على اللاعب ومحاولة التعاقد معه.
وعند منتصف الليل (بعد أقل من ساعتين ) ينتهي الموعد النهائي بشأن إبلاغ مبابي باريس سان جيرمان عما إذا كان سيمدد عقده لمدة عام واحد.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التمديد حتى يونيو 2025.
لكن مبابي أعلن أنه لا ينوي تفعيل هذا البند، ما يعني أن مبابي سيرحل مجانا صيف العام المقبل، إذا لم يرحل هذا الصيف.
ورشحت "ديلي تلغراف" سيناريو تمديد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 مع الاتفاق على بيعه الصيف المقبل، وقال إن هذا الأمر يبدو مناسبا لجميع الأطراف.
وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة، في 2017، قبل أن ينتقل بنظام دائم في 2018 مقابل 180 مليون يورو.
وسجل مبابي 212 هدفًا في 260 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو الهداف التاريخي للنادي متجاوزًا إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش، كما صنع مبابي 98 هدفًا.
وحصل مبابي على جائزة هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة.