بيرسي تاو يواصل عناده مع الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي المصري، واصل عناده مع مجلس إدارة النادي لرغبتهم في رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي ما زال مستمرا حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

عقد "تاو" ينتهي مع الأهلي صيف 2025، حيث يسعى النادي القاهري للاستغناء عن الجنوب أفريقي برغبة من المدرب السويسري مارسيل كولر، من أجل ضم صفقة أجنبية أخرى.

صاحب الـ30 عامًا، انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون الإنجليزي في صفقة قدرت بمليون و800 ألف يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وارتبط اسم بيرسي تاو مؤخرا بمكانية الرحيل إلى الوداد المغربي، الذي يقوده المدير الفني للفريق رولاني موكوينا، ولكن اللاعب نفى هذه التقارير في تصريحات له أخيرة.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "صدى البلد"، فإن "بيرسي تاو شارك أمس في التدريبات وكان مرحا، ولكن القصة ما زالت مستمرة من أجل رحيله، واللاعب الجنوب أفريقي طلب من إدارة الأهلي الحصول على مليون و750 ألف دولار أمريكي لكي يرحل بالتراضي عن الفريق في الميركاتو الحالي، أي يحصل على كامل عقده المتبقي مع الفريق، ومعها إضافات هو يريدها لكي يقبل بالرحيل قبل عام من انتهاء تعاقده".

وأضاف التقرير: "في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه من طلبات بيرسي تاو سيستمر اللاعب لمدة موسم مقبل، والنادي يريد رحيله من أجل ضم صفقة جديدة أجنبية، كما أن التواصل مع التونسي محمد علي بن رمضان ما زال قائما ويحاول الأهلي مع ناديه المجري التوصل لحل من أجل دفع قيمه الصفقة، ولكن الزمالك لم يدخل في الصفقة كما تردد".

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 109 مباراة بكل البطولات وسجل 27 هدفا وصنع 13 آخرين محققا 10 بطولات.

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وتوج تاو مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري ثلاث مرات، بالإضافة لمرتين لدوري أبطال أفريقيا ومرة لكأس السوبر الأفريقي، كما حظي ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وانتهى مسؤولو النادي الأهلي من إجراءات قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما تم قيد الثلاثي الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف داري في قائمة الأحمر الأفريقية تحضيرا للموسم الجديد، كما قيد الأهلي كلا من بيرسي تاو ورضا سليم من اللاعبين القدامى.