بعد خفوت لسنوات.. كانسيلو يعيد إحياء الجانب الأيمن لبرشلونة

يبدو أن برشلونة وجد ضالته في البرتغالي جواو كانسيلو للعب في مركز الجناح الأيمن بعد سنوات من ضعف اللاعبين في هذا المركز.

ولسنوات طويلة (بين 2008 و2016 _و2021 و2022) كان البرازيلي داني ألفيس مميزًا مع برشلونة في هذا المركز، وكان نقطة قوة في الفريق بحكم التفاهم الكبير مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن بعد ذلك تحول هذا المركز إلى ثغرة في برشلونة، فقد تناوب عدة لاعبين لشغله لكن أيًا منهم لم يستطع تعويض ألفيس.