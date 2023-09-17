بعد خفوت لسنوات.. كانسيلو يعيد إحياء الجانب الأيمن لبرشلونة
يبدو أن برشلونة وجد ضالته في البرتغالي جواو كانسيلو للعب في مركز الجناح الأيمن بعد سنوات من ضعف اللاعبين في هذا المركز.
ولسنوات طويلة (بين 2008 و2016 _و2021 و2022) كان البرازيلي داني ألفيس مميزًا مع برشلونة في هذا المركز، وكان نقطة قوة في الفريق بحكم التفاهم الكبير مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.
لكن بعد ذلك تحول هذا المركز إلى ثغرة في برشلونة، فقد تناوب عدة لاعبين لشغله لكن أيًا منهم لم يستطع تعويض ألفيس.
وانتقل جواو كانسيلو من مانشستر سيتي لبرشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وشارك اللاعب البرتغالي نصف ساعة أمام أوساسونا قبل فترة التوقف الدولي قبل أن يعتمد عليه تشافي أساسيًّا أمام ريال بيتيس، أمس السبت.
وكان كانسيلو عنصرًا مهمًا في فوز برشلونة 5/0 حيث سجل الهدف الخامس وكان مؤثرًا في الهدف الأول.
وقالت صحيفة "سبورت" إن كانسيلو كان أمام ريال بيتيس فعالًا في الهجوم والدفاع، وكانت موهبته واضحة.
ووفقًا للصحيفة فقد سجل كانسيلو أول هدف له في الدوري الإسباني منذ أكثر من ست سنوات عندما سجل هدفًا مع فالنسيا في 2017.
وبحسب الصحيفة فإن كانسيلو أظهر أنه خلال فترة عمله تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي تعلم الكثير، ولهذا السبب يؤدي على أرض الملعب أكثر من مجرد ظهير عادي.
وأوضحت أن كانسيلو ليست لديه مشكلة في ترك الجناح الأيمن لينتقل كلاعب مهاجم أو حتى لاعب وسط عندما يتطلب ذلك.
وختمت "سبورت" تقريرها بأن كانسيلو لم يصل بعد إلى أقصى مستوياته البدنية، إلا أنه قدم سلسلة من الصعود والهبوط، ولم ينسَ أبدًا مهامه الدفاعية.