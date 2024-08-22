دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع أندرياس كريستينسن نجم نادي برشلونة، والذي وافق على الخروج من نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرى برشلونة أن بيع كريستينسن مناسب، خاصة وأن النادي ضم اللاعب مجانا منذ موسمين، ووافق اللاعب بالفعل على الرحيل من قلعة النادي الكتالوني.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه، إن هناك مفاجأة قد تحدث في سوق الانتقالات الجاري، وهي أن يرحل كريستينسن إلى الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن نادي الاتحاد السعودي مهتم بضم اللاعب الدنماركي، بعد الاستقرار على رحيله من برشلونة.

ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل عرض الاتحاد، إلا أنها اكتفت بأن برشلونة سينتظر العروض التي ستصل إلى اللاعب، واختيار العرض المناسب لهم ماديًّا.

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وكان كريستينسن قد انضم إلى برشلونة صيف عام 2022 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وشارك أندرياس كريستينسن مع فريق برشلونة في مباراة كأس خوان جامبر ضد موناكو، ولكنه خرج بين الشوطين، ولم يشارك بشكل أساسي في الجولة الأولى ضد فالنسيا.