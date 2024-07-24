أعلن نادي الوداد المغربي، اليوم الأربعاء، تدعيم صفوفه بأربعة لاعبين جدد أملًا في عودته إلى منصات التتويج بعد غيابه عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وقال الوداد عبر بيان رسمي اليوم إنه تعاقد مع الحارس عبد العالي المحمدي والمدافع محمد مفيد والمهاجم محمد الرايحي والظهير الأيسر جواد خلوق.

وضم الوداد المهاجم الرايحي (30 عامًا) بعد نهاية عقده مع الجبلين السعودي والحارس المحمدي (32 عامًا) قادمًا من الباطن السعودي أيضًا.

وتعاقد مع المدافع مفيد (24 عامًا) في صفقة انتقال مجاني قادمًا من الجيش الملكي والمدافع خلوق (26 عامًا) من نادي المكناسي.

وكان الوداد قد تعاقد مع المدرب رولاني موكوينا بعد انفصاله عن ماميلودي صن داونز.

ولم ينجح الوداد في الحصول على مركز مؤهل للمشاركة في أي مسابقة قارية الموسم المقبل، بعدما حل خامسًا في ترتيب الدوري الذي توج الرجاء بلقبه.