دخل الأهلي المصري في مفاوضات مكثفة مع أحد النجوم الكبار في المنتخب المغربي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ويضم الأهلي بين صفوفه اللاعب المغربي رضا سليم المنضم من نادي الجيش الملكي كما أتم الفريق المصري أيضًا تعاقده مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله معارًا من نادي سوتشي الروسي.

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وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب المغربي سفيان بوفال نجم أسود الأطلس، والذي يبدو أحد الأهداف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

وأتم الأهلي صفقتين في الموسم المقبل بضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.

وقدم الأهلي عرضًا لضم بوفال مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم المقبل لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

وارتبط اسم الأهلي أيضًا بالتفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع فريق الريان القطري.

ويبلغ بوفال 30 عامًا، ويلعب في صفوف نادي الريان القطري، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وارتبط اسم بوفال أيضًا بالرحيل إلى نادي قطر القطري في الموسم المقبل بخلاف اهتمام الأهلي المصري بضمه.

ولعب بوفال في ناديي أنجيه وليل في الدوري الفرنسي وساوثهامبتون الإنجليزي وسيلتا فيغو الإسباني قبل انتقاله إلى الريان القطري في يناير 2023.

وخطف بوفال الأضواء في كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب بعد بلوغ نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية.