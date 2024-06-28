كشف موعد ومكان نهائي كأس تونس.. وهذه القنوات الناقلة
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا عن موعد إقامة مباراة نهائي كأس تونس لموسم 2023 ـ 2024 بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي.
وتأهل أمس الأربعاء كل من النادي البنزرتي والملعب التونسي لنهائي المسابقة وذلك بعد فوز الأول (2 ـ 1) على حساب الإفريقي وانتصار الثاني (4 ـ 1) على الأولمبي الباجي ليلتقي الفريقان وجها لوجة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
وقال الاتحاد التونسي للعبة إن مباراة النهائي ستقام يوم الأحد 30 يونيو الجاري، في ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة تونس انطلاقا من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة) على أن يكون الملعب التونسي هو الفريق المستضيف في النهائي والمسؤول عن الأمور التنظيمية.
وكان الملعب التونسي أول فريق توج بلقب كأس تونس وذلك في العام 1956 عندما فاز في النهائي على النادي الإفريقي (3 ـ1) ومنذ ذلك التاريخ فاز الفريق الملقب في تونس بـ "البقلاوة" بالكأس في خمس مناسبات كان آخرها في 2003 أيضا على حساب الإفريقي.
أما النادي البنزرتي فقد أحرز اللقب في 3 مناسبات آخرها في 2013 بعد الفوز على حساب مستقبل المرسى في النهائي (2 ـ 1).
وستنقل القناة الوطنية الأولى في تونس وقناة الدوري والكأس القطرية مباراة نهائي النسخة الحالية من كأس تونس بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي.
يشار إلى أن الأولمبي الباجي هو حامل لقب آخر نسخة للمسابقة وذلك بعد انتصاره على حساب الترجي التونسي (1 ـ0) في النهائي.