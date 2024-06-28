كشف موعد ومكان نهائي كأس تونس.. وهذه القنوات الناقلة

وكان الملعب التونسي أول فريق توج بلقب كأس تونس وذلك في العام 1956 عندما فاز في النهائي على النادي الإفريقي (3 ـ1) ومنذ ذلك التاريخ فاز الفريق الملقب في تونس بـ "البقلاوة" بالكأس في خمس مناسبات كان آخرها في 2003 أيضا على حساب الإفريقي.

أما النادي البنزرتي فقد أحرز اللقب في 3 مناسبات آخرها في 2013 بعد الفوز على حساب مستقبل المرسى في النهائي (2 ـ 1).

وستنقل القناة الوطنية الأولى في تونس وقناة الدوري والكأس القطرية مباراة نهائي النسخة الحالية من كأس تونس بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي.

يشار إلى أن الأولمبي الباجي هو حامل لقب آخر نسخة للمسابقة وذلك بعد انتصاره على حساب الترجي التونسي (1 ـ0) في النهائي.