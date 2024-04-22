رقصة اللقب.. احتفال بيلينغهام وفاسكيز يخطف الأضواء (فيديو)
خطف الثنائي جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيز لاعبي ريال مدريد الأضواء، برقصتهما، بعد هدف اللاعب الإنجليزي في الوقت القاتل أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض.
واقترب ريال مدريد من الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجل جود بلينغهام هدفا قرب النهاية ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة اليوم الأحد.
هدف بيلينغهام جاء بعد عرضية لوكاس فاسكيز قابلها النجم الإنجليزي في سقف مرمى تير شتيغن مع الدقائق الأخيرة من المباراة.
وعقب الهدف توجه الثاني قرب الراية الركنية وقاما بالرقص سويًا احتفالا بهذا الهدف، وأيضًا احتفالا باقتراب التتويج بالليغا.
وقلب ريال مدريد الطاولة على غريمه التقليدي برشلونة، وهزمه بنتيجة 3-2 بعد كلاسيكو مثير على ملعب سانتياغو برنابيو، في ختام منافسات الجولة 32، بالدوري الإسباني لكرة القدم.
ووصل ريال مدريد للنقطة 81 ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني قبل ست جولات على نهاية الدوري.
وتبدو آمال الفريق الكتالوني في الفوز بالدوري ضعيفة بعد اتساع الفارق مع ريال مدريد، ليتلقى برشلونة ضربة مجددا بعد توديع دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي عقب الخسارة 4-1 من باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية ليهدر تفوقه 3-2 في فرنسا.