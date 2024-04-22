رقصة اللقب.. احتفال بيلينغهام وفاسكيز يخطف الأضواء (فيديو)

وقلب ريال مدريد الطاولة على غريمه التقليدي برشلونة، وهزمه بنتيجة 3-2 بعد كلاسيكو مثير على ملعب سانتياغو برنابيو، في ختام منافسات الجولة 32، بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ووصل ريال مدريد للنقطة 81 ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني قبل ست جولات على نهاية الدوري.

وتبدو آمال الفريق الكتالوني في الفوز بالدوري ضعيفة بعد اتساع الفارق مع ريال مدريد، ليتلقى برشلونة ضربة مجددا بعد توديع دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي عقب الخسارة 4-1 من باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية ليهدر تفوقه 3-2 في فرنسا.