وكيل لاعبين يكشف أبرز الراحلين عن النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي
كشف السعودي "صالح اليامي" وكيل أعمال اللاعبين عن أبرز أخبار انتقالات وصفقات محتملة لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال صالح اليامي بحسابه الشخصي عبر "تويتر"، إن الكاميروني فينسينت أبو بكر قد يكون أول الراحلين عن النصر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تفكيره بالرحيل منذ الموسم الماضي.
وأضاف وكيل اللاعبين أن قرار رحيل أبو بكر عن النصر أصبح رغبة مشتركة بين الطرفين، وسوف يعتمد ذلك على العروض المقدمة للاعب، وعلى وجود البديل المناسب للاعب الكاميروني.
وشدد صالح اليامي على أن رحيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي جلال الدين مارشيبوف، عن النصر خلال الموسم الشتوي أصبح مؤكدا، وقد يكون البديل لهما من الدوري الأمريكي.
وصرح اليامى أنه إذا حدث هذا السيناريو فسيكون النصر مخيفا جدا في آسيا، وسوف يفرح عشاقه.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقا أن إدارة نادي النصر تبحث عن بديل لفينسينت أبو بكر في ظل تراجع أداء اللاعب منذ بداية الموسم الحالي.
وعانى مارشيبوف خلال الفترة الماضية من آلام أسفل الظهر، حيث طلب طبيب متخصص في إصابات العمود الفقري من مارشيبوف، بضرورة إجرائه عملية جراحية أسفل ظهره، بسبب الآلام التي ما زال يعاني منها.
يذكر أن مارشيبوف لم يشارك فريقه في أي مباراة منذ بداية الموسم الجاري، بعد إصابته "بالفتق القطني" خلال المعسكر الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية.
وكان مارتينيز، قد أصيب بآلام في الصدر خلال تدريباته مع الفريق استعدادا لمواجهة النصر أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
ويحتل النصر بعد مرور 8 جولات من الدوري السعودي، وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.