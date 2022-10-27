وكيل لاعبين يكشف أبرز الراحلين عن النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي

كشف السعودي "صالح اليامي" وكيل أعمال اللاعبين عن أبرز أخبار انتقالات وصفقات محتملة لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال صالح اليامي بحسابه الشخصي عبر "تويتر"، إن الكاميروني فينسينت أبو بكر قد يكون أول الراحلين عن النصر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تفكيره بالرحيل منذ الموسم الماضي.

وأضاف وكيل اللاعبين أن قرار رحيل أبو بكر عن النصر أصبح رغبة مشتركة بين الطرفين، وسوف يعتمد ذلك على العروض المقدمة للاعب، وعلى وجود البديل المناسب للاعب الكاميروني.

وشدد صالح اليامي على أن رحيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي جلال الدين مارشيبوف، عن النصر خلال الموسم الشتوي أصبح مؤكدا، وقد يكون البديل لهما من الدوري الأمريكي.

وصرح اليامى أنه إذا حدث هذا السيناريو فسيكون النصر مخيفا جدا في آسيا، وسوف يفرح عشاقه.