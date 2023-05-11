كري يقود وريورز لتقليص الفارق إلى 3-2 مع ليكرز
سجل ستيفن كري 27 نقطة، في أعلى رصيد بالمباراة، وأضاف دريموند غرين 20 نقطة، في ثورة هجومية نادرة له، ليحافظ غولدن ستيت وريورز على آماله في قبل نهائي القسم الغربي بفوزه 121-106 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وقلص حامل اللقب الفارق إلى 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
ويستضيف ليكرز، صاحب المركز السابع في الغرب، المباراة السادسة في لوس أنجليس غدا الجمعة حين يمكنه حسم التأهل لنهائي المنطقة.
وربما يخوض ليكرز اللقاء القادم دون أنطوني ديفيز الذي سجل 23 نقطة قبل إصابته، وتوجه إلى غرفة الملابس على مقعد متحرك.
وأحرز ليبرون جيمس 25 نقطة لليكرز وتساوى مع ديفيز في الاستحواذ على تسع كرات مرتدة.
وتفوق وريورز، السادس في ترتيب الغرب، بفارق 11 نقطة في الشوط الأول.
وكان كري صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة أيضا (ثماني تمريرات)، بينما استحوذ جرين على عشر كرات مرتدة، كما أحرز أندرو ويجنز 25 نقطة.
و20 نقطة من غرين تشكل أفضل حصيلة له في الأدوار الإقصائية.
* نيكس يتجنب الخروج
سجل جايلن برونسون 38 نقطة لصاحب الأرض نيويورك نيكس الذي تجنب الخروج من قبل نهائي القسم الشرقي بفوزه على ميامي هيت 112-103.
ويتأخر نيكس، الذي تقدم بفارق 19 نقطة في الربع الثالث قبل أن يقلص ميامي الفارق إلى نقطتين في وقت متأخر من الربع الأخير، 3-2 في السلسلة قبل خوض المباراة السادسة غدا الجمعة في ميامي.
واستحوذ برونسون على تسع كرات مرتدة وأرسل سبع تمريرات حاسمة.
وأصبح بصحبة كوينتين جريمز، الذي سجل ثماني نقاط بجانب خمس تمريرات حاسمة واستحوذ على أربع كرات مرتدة، أول ثنائي لنيكس يخوض 48 دقيقة كاملة في مباراة بالأدوار الإقصائية منذ والت فريزر وجيري لوكاس في 1972.
وسجل آر.جيه باريت 26 نقطة وأضاف جوليوس راندل 24 نقطة لنيكس. وتعاون هذا الثنائي مع برونسون في تسجيل كافة نقاط نيويورك البالغة 23 نقطة في الربع الثالث.
وأحرز جيمي باتلر 19 نقطة وصنع تسع تمريرات حاسمة واستحوذ على سبع كرات مرتدة لهيت الذي فرط في تقدمه بفارق عشر نقاط في الربع الثاني.
وسجل بام أديبايو 18 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، بينما أحرز دونكان روبنسون 17 نقطة بعد مشاركته بديلا.