كري يقود وريورز لتقليص الفارق إلى 3-2 مع ليكرز

ويستضيف ليكرز، صاحب المركز السابع في الغرب، المباراة السادسة في لوس أنجليس غدا الجمعة حين يمكنه حسم التأهل لنهائي المنطقة.

وربما يخوض ليكرز اللقاء القادم دون أنطوني ديفيز الذي سجل 23 نقطة قبل إصابته، وتوجه إلى غرفة الملابس على مقعد متحرك.

وأحرز ليبرون جيمس 25 نقطة لليكرز وتساوى مع ديفيز في الاستحواذ على تسع كرات مرتدة.

وتفوق وريورز، السادس في ترتيب الغرب، بفارق 11 نقطة في الشوط الأول.

وكان كري صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة أيضا (ثماني تمريرات)، بينما استحوذ جرين على عشر كرات مرتدة، كما أحرز أندرو ويجنز 25 نقطة.

و20 نقطة من غرين تشكل أفضل حصيلة له في الأدوار الإقصائية.