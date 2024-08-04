اقتنص الأهلي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 4-0 بإستاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 23 للدوري المصري.

وقاد الفلسطيني وسام أبو علي الأهلي لفوز عريض على المقاولون بعدما سجل هاتريك في الدقائق 14 و35 و65 من عمر اللقاء كما سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 77.

ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، ويتبقى للأهلي 4 مباريات على نهاية مشواره بمنافسات الدوري المصري هذا الموسم،

ويتبقى أمام الأهلي نقطة واحدة فقط للتتويج بشكل رسمي خلال مبارياته القادمة ضد سموحة وزد إف سي وإنبي ومودرن سبورت.

وتوقف رصيد المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير ليضع قدمًا في دوري القسم الثاني مع اقترابه من الهبوط.

وفاز بيراميدز في نفس التوقيت على ضيفه زد إف سي بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 29 للدوري المصري.

سجل لصالح بيراميدز رمضان صبحي من ضربة جزاء ومروان حمدي في الدقيقتين 45+2 و86، وأحرز هدف زد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقة 50.

ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى 73 نقطة في المركز الثاني ليؤجل حسم تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري:

الأهلي (78 نقطة – 30 مباراة)

بيراميدز (73 نقطة – 32 مباراة)

المصري (52 نقطة – 32 مباراة)

مودرن سبورت (50 نقطة – 32 مباراة)

الزمالك (49 نقطة – 30 مباراة)

سموحة (48 نقطة – 31 مباراة)

زد إف سي (47 نقطة – 30 مباراة)

سيراميكا كليوباترا (45 نقطة – 32 مباراة)

إنبي (43 نقطة – 31 مباراة)

الاتحاد (40 نقطة – 32 مباراة)

طلائع الجيش (39 نقطة – 32 مباراة)

البنك الأهلي (34 نقطة – 32 مباراة)

الجونة (33 نقطة – 32 مباراة)

الإسماعيلي (32 نقطة – 32 مباراة)

فاركو (31 نقطة – 32 مباراة)

بلدية المحلة (27 نقطة – 32 مباراة)

المقاولون (25 نقطة – 32 مباراة)

الداخلية (19 نقطة – 32 مباراة) تأكد هبوطه رسمياً

وتوقف رصيد زد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي عند 47 نقطة في المركز السابع.