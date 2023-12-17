جيسوس يحسم موقفه من إمكانية الرحيل عن الهلال حال تلقيه عرضا أوروبيا

ردّ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، بشكل حاسم على سؤال وجه له بشأن إمكانية رحيله عن "الزعيم" للمرة الثانية، حال تلقيه عرضًا من أحد الأندية الأوروبية.

وكانت تقارير مؤخرا ربطت جيسوس بإمكانية الرحيل لتدريب بورتو البرتغالي، حال تلقى المدرب عرضًا ماليًا كبيرًا.

وقال جيسوس في تصريحات لقناة "sport tv" البرتغالية، اليوم الأحد: "لن أترك الهلال في الوقت الحالي.. أعيش فترة رائعة معه وأحقق الأرقام القياسية تباعًا ونسعى للتتويج بأكبر عدد من الألقاب وتحقيق إنجازات".