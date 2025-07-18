الاتحاد يشعل صراع صفقة نجم أتالانتا الإيطالي

انضم نادي الاتحاد إلى سباق الأندية السعودية التي تسعى لكسب خدمات البرازيلي إيدرسون، لاعب وسط أتالانتا الإيطالي في سوق الانتقالات الجارية.

ووفقاً لم أفاد به الصحفي "سيباستيان فيدال"، فإن ناديي الاتحاد والنصر يضغطان بقوة في الوقت الحالي للتعاقد مع إيدرسون، وهم على استعداد لتقديم عرض ضخم للتوقيع معه هذا الصيف.

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وأكد أن الناديين السعوديين على استعداد للتوقيع مع اللاعب البرازيلي على عقد لمدة عامين بقيمة 25 مليون يورو.

ويستهدف مانشستر سيتي الإنجليزي أيضاً ضم إيدرسون لم يُحسم أمره بعد، وسط اهتمام الأندية السعودية التي لا تزال تُواصل ضغطها.

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وأوضح الصحفي أن كلاً من نابولي الإيطالي، وغلطة سراي التركي أيضًا، مهتمان بالتعاقد مع البرازيلي الذي يرتبط بعقد مع أتالانتا، حتى يونيو 2026 .

وكشفت تقارير صحفية أن صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ محادثاته مع البرازيلي إيدرسون، وقدم عرضًا مغريًا للانضمام إلى الهلال أو النصر.

ولا يزال مسؤولو أتالانتا يقدّرون سعر بيع عقد اللاعب بحوالي 60 مليون يورو، ومن الممكن إتمام الصفقة أيضًا إذا تم الوصول إلى هذا المبلغ مع المكافآت.

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وشارك اللاعب البرازيلي التي انضم إلى صفوف أتالانتا فى يوليو 2022، في 139 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفاً، وقدم 4 تمريرات حاسمة.