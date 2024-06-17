الأهلي السعودي يتلقى دفعة كبيرة في صفقة "النسر النيجيري"
كشفت تقارير صحفية أن الأهلي السعودي هو النادي الوحيد الذي قدم عرضا جديا على الطاولة لضم النيجري الدولي فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية، فإن نادي نابولي سيسمح للمُهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بالرحيل، حيث جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية وغير الأوروبية، كما يتمتع اللاعب بقيمة سوقية مرتفعة، وكذلك راتبه؛ مما يجعل بيعه يبدو الخيار الوحيد المتاح حاليا.
وأضافت الصحيفة: "لا توجد خطة بديلة، نابولي لا يفكر في الاحتفاظ بلاعب يُشكل عبئًا على فاتورة الأجور بمبلغ 16 مليون يورو، ولم يحرك وكيل أعمال اللاعب النيجيري، ساكنًا للحصول على تجديد عقده مع نابولي، وفي الوقت نفسه، هناك عرض من الأهلي السعودي للفوز بخدمات أحد أفضل المُهاجمين في أوروبا".
وشدد التقرير على أن "أوسيمين أوضح لوكيله أنه يريد الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أندية مثل تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد لا تزال حذرة إلى حد ما في تحركاتها في سوق الانتقالات".
ويُعتقد أن انتقال أوسيمين إلى تشيلسي أو باريس سان جيرمان، الذي ارتبط به سابقاً، يواجه عراقيل كبيرة في ظل عدم رغبة مالك نابولي في التفريط في اللاعب بأقل من قيمة فسخ عقده، البالغة 120 مليون يورو، التي لا يبدو تشيلسي أو باريس مستعدين لدفعها.
ومن المتوقع أن يرحل أوسيمين عن نابولي هذا الصيف، وقد يكون الأهلي السعودي إحدى الوجهات المحتملة للمهاجم النيجيري، إذ إن النادي السعودي مستعد لتفعيل بند إطلاق سراحه.
وشارك أوسيمين صاحب الـ 25 عاما، في 32 مباراة مع فريق نابولي خلال الموسم المنصرم 2023/2024 في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 17 هدفا، وصنع 4 أهداف آخرى.