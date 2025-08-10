تقييم فاضح لمحمد صلاح أمام كريستال بالاس (صور)

قدَّم اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول أداءً باهتاً في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وخسر ليفربول لقب الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 قبل فوز بالاس بنتيجة 3-2 في ضربات الترجيح.

وأهدر صلاح ضربة الترجيح الأولى بعدما سدد الكرة بقوة فوق العارضة قبل أن يخسر فريقه في نهاية المطاف بضربات الترجيح.

وبعيداً عن ضربة الترجيح الضائعة، فإن صلاح أصاب جماهير ليفربول بصدمة قوية بعد مردوده الهزيل خلال المباراة وعدم قدرته على صناعة الفارق.

وشارك صلاح أساسياً، وخاض المباراة كاملة، ونال تقييماً فاضحاً بحسب موقع سوفا سكور (4.7) وهو الأقل بين لاعبي الفريقين.

وبحسب الموقع ذاته، فإن صلاح لمس الكرة 26 مرة، كما قدَّم 13 تمريرة صحيحة من أصل 20 بمعدل 65%.

ووجه صلاح تسديدة وحيدة تجاه المرمى، كما أنه خسر 4 مواجهات ثنائية والصراع الهوائي مرتين دون أن ينجح في الحصول على أي مواجهة في المباراة.

ولم يصنع صلاح أي فرصة تجاه مرمى كريستال بالاس في مباراة للنسيان للاعب المصري صاحب الـ 33 عاماً الذي جدد عقده، مؤخراً، مع الريدز.