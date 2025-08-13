يختبر في سان جيرمان.. نجم الملعب التونسي يحلم باللعب مع أبطال أوروبا

أنهى النجم التونسي الواعد خليل العياري اليوم الأربعاء اختبارا بدأ قبل أسبوع مع باريس سان جيرمان وذلك بعد دعوة من النادي الباريسي.

ويعدّ خليل العياري المولود في 2005 واحدا من أبرز المواهب الكروية الواعدة في تونس، وساهم خلال موسم 2024 ـ 2025 في وصول فريقه لنهائي كأس تونس فضلا عن خوض نهائي كأس السوبر في أغسطس الجاري قبل الخسارة ضد الترجي (1 ـ 0).

وحَظي العياري، الذي تلقى تكوينه الكروي في الملعب التونسي بفرصة إجراء اختبار مع الفريق الثاني لباريس سان جيرمان على أمل الالتحاق ببطل أوروبا في حال الظهور بشكل لافت مع الفريق الثاني.

ووفقا لمصادر قريبة من الملعب التونسي، شارك خليل العياري منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية الخميس الماضي، في مباراتين مع بي آس جي (دون 23 عاما) الأولى كانت تطبيقية بين لاعبي الفريق الواحد، والثانية أمام لوهافر وكانت ودية إعدادية.

وبحسب ما أكدته المصادر ذاتها لـ"إرم نيوز"، ستتم دعوة خليل العياري لمعسكر ثان مع باريس سان جيرمان في حال نجاحه في الاختبار الذي أنهاه اليوم، وسيكلل المعسكر بخوض تجربة احترافية أولى في فريق سان جيرمان (دون 23 عاما).

وسيتم الحسم في احتراف خليل العياري مع باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل فيما يعتبر الكثيرون أن اختباره في الفريق المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا هو فرصة تاريخية من أجل تطوير إمكانياته الكروية وإبراز موهبته ولما لا اللعب في الفريق الأول.

وكان خليل العياري شارك في 17 مباراة في موسمه الأول مع الملعب التونسي وأحرز هدفين.