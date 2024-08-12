التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتالانتا

كشفت شبكة "ريليفو" (RELEVO) الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا يزال يدرس بعض الخيارات الفنية والتكتيكية التي سيعتمدها عند مواجهة أتالانتا الإيطالي بعد غد الأربعاء في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ويتطلع ريال مدريد إلى إحراز لقبه الثالث في موسم 2023 ـ 2024 بعد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في مايو ويونيو الماضيين، لكن تطلعات جماهير الفريق الملكي تتجاوز التتويج بلقب جديد لا يبدو غريبا عنهم، وإنما تتعلق أيضا بمشاهدة النجم كيليان مبابي لأول مرة بقميص النادي في مباراة رسمية.

وقالت ريليفو إن أنشيلوتي سيفاضل بين الاعتماد على خطة 4-4-2 و 4-3-3 وسيحدد قراره غدا الثلاثاء.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الخطة التي سيستقر عليها المدرب الإيطالي هي التي ستحدد مكان النجم كيليان مبابي في الملعب.

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وقالت "ريليفو" إنه "إذا توخى أنشيلوتي خطة 4-4-2، فسيبدأ مبابي في أحد مركزي الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور، أما إذا تغير الرسم التكتيكي إلى 4-3-3، فإن النجم الفرنسي سيلعب كمهاجم صريح أو كمهاجم على الرواق الأيسر مع جونيور ورودريغو.

وأضافت أن مبابي سيكون أساسيا على الأرجح في ملعب "وارسو"، وسيكون الخيار الأول لمدربه على حساب البرازيلي رودريغو الذي لن يحظى بمكان أساسي إلا في حال اللعب بخطة 4 ـ 3 ـ 3.

وأضافت أن تشكيلة الريال المتوقعة في مواجهة أتالانتا ستضم: كورتوا وروديغر وميليتاو وميندي وكارفاخال وتشواميني وفالفيردي وبيلنغهام فضلا عن الثلاثي مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو في الهجوم.

وفي حال الاعتماد على خطة 4 ـ 4 ـ 2 سيكون الكرواتي مودريتش بديلا للبرازيلي رودريغو.

ويضع ريال مدريد اللمسات الأخيرة على استعداداته لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم، كأس السوبر الأوروبي، ضد أتالانتا صاحب لقب الدوري الأوروبي.

وقبل الظهور الأول له، أبدى كيليان مبابي خلال حصتين تدريبيتين فقط استعدادات كبيرة و ترك بصمته بالفعل في العديد من التدريبات بأهدافه وتمريراته الحاسمة وتناغمه مع زملائه.

وتقام مباراة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء في وارسو البولندية بين ريال مدريد أتالانتا الإيطالي.