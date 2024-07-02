هشام آيت منا رئيسًا لفرع كرة القدم في الوداد المغربي
أعلن نادي الوداد المغربي ، اليوم الإثنين ، تعيين هشام آيت منا رئيسا منتدبا لفرع كرة القدم.
وأصدر الوداد بيانًا رسميًّا أعلن خلاله عدة قرارات لإدارة النادي على رأسها قبول استقالة عبد المجيد برناكي من رئاسة المكتب الإداري.
ورفضت إدارة الوداد استقالة هشام ملاخ ومصطفى ملوكي وبناني عبد الله من عضوية المكتب الإداري، بجانب رفض استقالة المهدي الزوات من رئاسة فرع كرة اليد.
وتقرر إسناد مهمة إدارة فرع كرة القدم خلال الفترة الانتقالية الحالية إلى هشام آيت منا لحين تسوية وضعية الجمعية العمومية لانتخاب رئيس ومجلس إدارة جديدين للنادي.
وأشار الوداد في بيانه إلى أن اختيار آيت منا جاء بسبب خبراته بجانب رغبته في إنجاح هذه المرحلة وعدم تضييع الوقت، كما أن المكتب الإداري أكد على تساوي حظوظ المرشحين على الانتخابات لرئاسة الوداد ومن بينهم آيت منا.
وتقرر إلغاء اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقررًا بعد غدٍ الأربعاء، وإلغاء فتح باب الترشح للانتخابات، وتنظيم اجتماع جديد للعمومية يوم 15 يوليو الجاري، مع الدعوة للانتخابات يوم 24 من نفس الشهر.