هشام آيت منا رئيسًا لفرع كرة القدم في الوداد المغربي

وأشار الوداد في بيانه إلى أن اختيار آيت منا جاء بسبب خبراته بجانب رغبته في إنجاح هذه المرحلة وعدم تضييع الوقت، كما أن المكتب الإداري أكد على تساوي حظوظ المرشحين على الانتخابات لرئاسة الوداد ومن بينهم آيت منا.

وتقرر إلغاء اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقررًا بعد غدٍ الأربعاء، وإلغاء فتح باب الترشح للانتخابات، وتنظيم اجتماع جديد للعمومية يوم 15 يوليو الجاري، مع الدعوة للانتخابات يوم 24 من نفس الشهر.