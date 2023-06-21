داني ألفيس قبل الحكم عليه بتهمة "اغتصاب مزعوم": ضميري مرتاح وأعتذر لزوجتي

وكان ألفيس (40 عاما) اعتقل خلال شهر يناير الماضي في مدينة برشلونة بعد اتهامه باغتصاب شابة في مرحاض ملهى ليلي في المدينة الإسبانية، في أواخر ديسمبر.

وتم احتجاز ألفيس دون كفالة؛ لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أن هناك خطرًا من محاولة اللاعب البرازيلي الفرار.

وفي أول مقابلة له بعد سجنه، قال ألفيس لصحيفة "لافنغارديا" الإسبانية اليومية: "ضميري مرتاح تماما فيما يتعلق بما حدث في تلك الليلة في ملهى ساتون الليلي".