داني ألفيس قبل الحكم عليه بتهمة "اغتصاب مزعوم": ضميري مرتاح وأعتذر لزوجتي
قال البرازيلي داني ألفيس، الذي ينتظر حكما في إسبانيا بتهمة اغتصاب مزعوم، إن ضميره "مرتاح" كونه متأكدًا من براءته مجددا.
وكان ألفيس (40 عاما) اعتقل خلال شهر يناير الماضي في مدينة برشلونة بعد اتهامه باغتصاب شابة في مرحاض ملهى ليلي في المدينة الإسبانية، في أواخر ديسمبر.
وتم احتجاز ألفيس دون كفالة؛ لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أن هناك خطرًا من محاولة اللاعب البرازيلي الفرار.
وفي أول مقابلة له بعد سجنه، قال ألفيس لصحيفة "لافنغارديا" الإسبانية اليومية: "ضميري مرتاح تماما فيما يتعلق بما حدث في تلك الليلة في ملهى ساتون الليلي".
وأضاف في تصريحات هي الأولى له منذ اعتقاله وسجنه: "لم يحدث أنني أجبرت هذه المرأة على فعل أي شيء فعلناه".
ألفيس، الذي نفى في البداية معرفته بالمرأة، قام بتغيير شهادته مرات عدة، وأخبر المحققين فيما بعد أن ما حصل بينهما كان بالتراضي.
وكشف للصحيفة أنه كذب في البداية لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته إذا ما اعترف بأنه كان مع امرأة أخرى، قائلا: "لقد كافحت بيأس لإنقاذ زواجي من الخيانة الزوجية، دون القلق من العواقب التي أدفعها اليوم".
واختتم: "الشخص الوحيد الذي يتعين عليّ الاعتذار له بعد مزاعم الاعتداء الجنسي هي زوجتي".
في وقت الاغتصاب المزعوم، كان ألفيس يقضي عطلة في برشلونة بعد أن دافع عن ألوان البرازيل في مونديال قطر.
ورفضت محكمة إسبانية، الأسبوع الماضي، طلب ألفيس بالإفراج عنه بكفالة أثناء انتظار محاكمته، مبررة قرارها بحصولها على "أدلة كافية وموثوقة" تتعلق بالتهم الموجهة له.
ومن المقرر أن يُحاكم ألفيس بين أكتوبر ونوفمبر هذا العام، وشهد عدة طلبات للإفراج عنه بكفالة مرفوضة، مما يعني أنه سيبقى وراء القضبان.