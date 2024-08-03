أعلن الاتحاد الكندي للتنس انسحاب المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغا شيانتيك المتوجة بالبرونزية الأولمبية في باريس، وبطلة ويمبلدون التشيكية باربورا كريتشيكوفا من بطولة كندا المفتوحة للتنس، التي تنطلق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأكد الاتحاد الكندي أيضا انسحاب لاعبات أخريات من البطولة الكندية.

وأشار الاتحاد الكندي للتنس أن شيانتيك التي توجت بالبرونزية الأولمبية، أمس الجمعة، انسحبت من البطولة الكندية التي تأتي ضمن الاستعداد لأمريكا المفتوحة الكبرى بسبب الإرهاق، بينما قالت كريتشيكوفا إن سبب انسحابها يرجع إلى إصابة في الفخذ.

وقالت شيانتيك الفائزة بخمسة ألقاب كبرى في بيان أصدره الاتحاد الكندي "يؤسفني الإعلان عن الانسحاب من بطولة تورونتو بسبب الإرهاق".

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وأضافت شيانتيك أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للراحة واستعادة طاقتها، حتى تكون جاهزة للمشاركة في أمريكا المفتوحة رابع وآخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وعادت كريتشيكوفا إلى قائمة أول 10 مصنفات على مستوى العالم بعد فوزها بلقب ويمبلدون الشهر الماضي، ووصلت لدور الثمانية في منافستي فردي وزوجي السيدات في أولمبياد باريس.

وقالت اللاعبة التشيكية: "خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة بذلت جهدا هائلا، وهذا أرهقني بدنيا، وأحتاج للاهتمام بصحتي أولا حتى أضمن الاستمرار في المنافسة بأفضل صورة.

"شكرا لكم على تفهمكم ودعمكم، وأتطلع للعودة إلى الملاعب قريبا".