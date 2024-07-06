كومان يرد على الانتقادات ويتحدث عن مواجهة إنجلترا

قال رونالد كومان مدرب هولندا إن الروح القتالية والشغف الذي أظهره فريقه للتغلب 2-1 على تركيا في دور الثمانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" أمر يدعو للفخر.

وقال المدرب إن أداء الفريق يوجه رسالة للرد على المنتقدين الذين شككوا في التزام اللاعبين وروحهم القتالية.

وأضاف: " ليس هناك مواجهات سهلة في بطولة كأس أوروبا.. بذل اللاعبون قصارى جهدهم أمام تركيا، كانت مباراة مفعمة بالمشاعر وأظهروا شجاعة كبيرة".

وتابع: "أحيانًا ما نتلقى انتقادات بهذا الخصوص أننا نفتقد للروح مقارنة بدول أخرى. وأظهر اللاعبون شجاعة كبيرة بعد التأخر بهدف وقدموا أداء جيدا في الشوط الثاني".

وتأهلت هولندا للدور قبل النهائي ببطولة أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما ولها ذكريات عزيزة عن آخر مرة استضافت فيها ألمانيا بطولة أوروبا قبل النسخة الحالية، إذ فازت باللقب في 1988.

وواصل كومان: "نحن بلد صغير ووصلنا إلى قبل النهائي إلى جانب إنجلترا وفرنسا وإسبانيا... نحن فخورون جدًا بالحصول على فرصة اللعب على مقعد في النهائي يوم الأربعاء".

وعن مواجهة إنجلترا في نصف نهائي البطولة القارية، قال مدرب هولندا: "تحظى إنجلترا بلاعبين جيدين، وكذلك الحال بالنسبة لنا. نلعب في دورتموند، في أحد أجمل الملاعب، أقرب إلى هولندا، ربما قد يصنع هذا الفارق".