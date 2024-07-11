بالدرجات.. تقييم لاعبي إنجلترا وهولندا بعد مباراتهما في نصف نهائي "يورو 2024"

أظهرت إنجلترا أخيرا معدنها ببطولة "يورو 2024"، يوم الأربعاء، بعدما قدمت أداء مقنعا وفعالا عندما دعت الحاجة لتحجز مقعدا في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل في برلين.

وتقدمت هولندا بهدف سجله تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة ثم تعادلت إنجلترا بهدف للاعب هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن البديل واتكينز خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث تلتقي إسبانيا التي تأهلت بالفوز 2-1 على فرنسا، يوم الثلاثاء.

ولم يسبق لإنجلترا أن حققت لقب "اليورو" الذي استعصى عليها 60 عاما، وسيسعى الإنجليز للظفر باللقب أمام إسبانيا.

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ورصد موقع "90min" بالدرجات تقييم لاعبي إنجلترا وهولندا بعد مباراتهما في نصف نهائي كأس أوروبا 2024.

منتخب إنجلترا:

الحارس جوردان بيكفورد (7/10 )

كايل ووالكر (8/10)

جون ستونز (7/10)

مارك غويهي (8/10)

بوكايو ساكا (7/10)

ديكلان رايس (7/10)

كوبي ماينو (8/10)

كيران تريبير (5/10)

فيل فودين (8/10)

جود بيلينغهام (5/10)

هاري كين (6/10)

غاريث ساوثغيت (المدرب) (9/10)

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منتخب هولندا:

الحارس بارت فيربوغين (6/10)

دينزل دومفريس (8/10)

ستيفان دي فريج (7/10)

فيرجيل فان دايك (7/10)

ناثان أكي (8/10)

جيردي شوتن (6/10)

تيجاني ريجنديرز (5/10)

دونيايل مالين (5/10)

تشافي سيمونز (7/10)

كودي جاكبو (5/10)

ممفيس ديباي (5/10)

رونالدو كومان (المدرب) (7/10)