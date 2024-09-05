رد فعل صنداونز بعد ترشيح حارسه لجائزة ياشين (صورة)

وجه نادي صنداونز الجنوب أفريقي التهنئة لحارس مرماه رونوين ويليامز، الذي تواجد اسمه ضمن قائمة المرشحين لجائزة ليف ياشين، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم.

وتواجد في القائمة المعلنة من قبل صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أوناي سيمون بطل كأس الملك مع فريقه أتليتك بيلباو ويورو 2024 مع منتخب إسبانيا.

كما تواجد إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا والأرجنتين بعدما توج بكوبا أمريكا 2024.

وتوج ويليامز مع صنداونز بلقب دوري السوبر الأفريقي وحل ثالثا في كأس أمم أفريقيا 2023 مع جنوب أفريقيا.

وسيقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس في 28 أكتوبر المقبل.

وعلق نادي صنداونز عبر حسابه على منصة "إكس" على ترشيح الحارس، قائلا: "تهانينا لقائد منتخبنا وقائد البافانا بافانا، رونوين ويليامز على ترشيحه لجائزة ياشين 2024، الأمة الصفراء تحييكم".

وعلى مدار الموسم الماضي، شارك ويليامز في 46 مباراة مع صنداونز بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 19 هدفا فقط، وخرج بشباك نظيفة في 30 مباراة.

وبجانب الفوز بلقب الدوري الجنوب أفريقي، أسهم ويليامز بشكل فعال في فوز صنداونز بلقب النسخة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة القدم، التي أقيمت نهاية العام الماضي.

الحارس صاحب الـ32 عاما خطف الأنظار في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي، وخاصة بعد تألقه في مواجهة الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي، إذ تصدى لـ4 ضربات ترجيحية، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وأسهم ويليامز في حصول المنتخب الجنوب أفريقي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2024.