صراع جديد بين مبابي وباريس سان جيرمان

قالت صحيفة ليكيب (l'équipe) الجمعة إن نزاعا ماليا جديدا سيندلع بين كيليان مبابي النجم المنتقل حديثا إلى ريال مدريد وفريقه باريس سان جيرمان بسبب ديون غير مستخلصة لفائدة هداف الدوري الفرنسي.

ووفقا للصحيفة الفرنسية أرسل مبابي الذي يوجد حاليا مع منتخب بلاده المشارك في كأس أمم أوروبا 2024 إخطارا رسميا للنادي لمطالبة إدارة ناصر الخليفي بمبلغ 100 مليون يورو راتبه والمكافات التي لم يحصل عليها منذ شهر أبريل الماضي.

وينتظر أن يندلع نزاع جديد بين النجم الفرنسي المثير للجدل مع فريقه السابق حتى بعد انتقال اللاعب رسميا لريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا وذلك في أوائل الشهر الجاري.

وكان ريال مدريد أعلن في 3 يونيو الحالي انضمام كيليان مبابي لصفوفه لمدة 5 سنوات وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بطل الدوري والكأس في فرنسا لموسم 2023 ـ 2024.