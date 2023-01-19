بايرن ميونخ يتعاقد مع يان سومر حارس مونشنغلادباخ لتعويض غياب مانويل نوير
أعلن بايرن ميونخ بطل ألمانيا، اليوم الخميس، تعاقده مع يان سومر حارس منتخب سويسرا من بروسيا مونشنغلادباخ ليحل محل مانويل نوير المصاب.
ووقّع سومر، البالغ من العمر 34 عامًا، عقدًا حتى 2025 منهيًا بحث بايرن المكثف لعدة أسابيع عن حارس بعد إصابة نوير.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن بايرن دفع إلى مونشنغلادباخ نحو 8 ملايين يورو.
وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن: "يان زومر يشكل إضافة قوية لأنه يتمتع بخبرة دولية كبيرة ويعرف الدوري الألماني جيًدا".
وأضاف: "سيضيف الكثير للفريق لمواصلة النجاح، ونثق أننا سنحقق أهدافنا بوجود يان سومر".
وأصيب الألماني نوير بكسر في الساق أثناء التزلج، خلال عطلة في ديسمبر/ كانون الأول، وخضع لجراحة مما أدى إلى استبعاده لبقية الموسم.
ويلعب سومر، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي ساعد سويسرا على تجاوز دور المجموعات في كأس العالم، الشهر الماضي، في مونشنغلادباخ منذ 2014 وخاض مباريات في دوري أبطال أوروبا مع بازل ومونشنغلادباخ.
وقال سومر في بيان للنادي: "أتطلع للعب مع بايرن ميونيخ، إنه فريق كبير يضم مجموعة رائعة.
وواصل: "الفخر لا يسعني بالانضمام إلى بايرن، تنتظرنا تحديات كبيرة".
وقد يلعب سومر على الفور في مباراة بايرن أمام رازن بال شبورت لايبزيغ، غدًا الجمعة، مع استئناف الموسم.
ويواجه بايرن، الذي يتصدر الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه، باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.