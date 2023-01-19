بايرن ميونخ يتعاقد مع يان سومر حارس مونشنغلادباخ لتعويض غياب مانويل نوير

وأصيب الألماني نوير بكسر في الساق أثناء التزلج، خلال عطلة في ديسمبر/ كانون الأول، وخضع لجراحة مما أدى إلى استبعاده لبقية الموسم.

ويلعب سومر، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي ساعد سويسرا على تجاوز دور المجموعات في كأس العالم، الشهر الماضي، في مونشنغلادباخ منذ 2014 وخاض مباريات في دوري أبطال أوروبا مع بازل ومونشنغلادباخ.

وقال سومر في بيان للنادي: "أتطلع للعب مع بايرن ميونيخ، إنه فريق كبير يضم مجموعة رائعة.

وواصل: "الفخر لا يسعني بالانضمام إلى بايرن، تنتظرنا تحديات كبيرة".

وقد يلعب سومر على الفور في مباراة بايرن أمام رازن بال شبورت لايبزيغ، غدًا الجمعة، مع استئناف الموسم.

ويواجه بايرن، الذي يتصدر الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه، باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.