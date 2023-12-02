ما قصة المشجع السنغالي الذي زار تدريبات الهلال؟ (فيديو)
استقبل نادي الهلال السعودي أحد المشجعين السنغاليين الذي ظهر مؤخرا في عدة فيديوهات مع مواطنه كاليدو كوليبالي، لاعب الفريق، وهو يرتدي قميص "الزعيم" ويدعم الفريق بقوة.
واشتهر المشجع بجملة يرددها، إذ يقول "أنا أحب الهلال.. لا إله إلا الله"، ولاقت فيديوهاته رواجا كبيرا بين جمهور النادي السعودي. وظهر المشجع في المدرجات، أمس الجمعة، خلال مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي.
وظهر المشجع في تدريبات الهلال، اليوم السبت، وحرص على تحية اللاعبين ومدرب الفريق جورجي جيسوس، إذ كان يرتدي زيا به رأس الأسد، وهو ما منحه مظهرا فكاهيا بين اللاعبين.
وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.
النصر تعرض للهزيمة الأولى بعد 20 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال جميع المسابقات في الموسم الحالي.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.