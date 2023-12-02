ما قصة المشجع السنغالي الذي زار تدريبات الهلال؟ (فيديو)

استقبل نادي الهلال السعودي أحد المشجعين السنغاليين الذي ظهر مؤخرا في عدة فيديوهات مع مواطنه كاليدو كوليبالي، لاعب الفريق، وهو يرتدي قميص "الزعيم" ويدعم الفريق بقوة.

واشتهر المشجع بجملة يرددها، إذ يقول "أنا أحب الهلال.. لا إله إلا الله"، ولاقت فيديوهاته رواجا كبيرا بين جمهور النادي السعودي. وظهر المشجع في المدرجات، أمس الجمعة، خلال مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي.