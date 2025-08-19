حارس "عاطل".. محمد نور يفجر مفاجأة حول ميركاتو الاتحاد (فيديو)

تحدث محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، بشكل صادم، عن صفقات الفريق قبيل منافسات كأس السوبر السعودي، حيث وجه انتقادات حادة لإدارة النادي بشأن سياسة التعاقدات.

أخبار ذات علاقة طريقة مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بجودة 4K مجانا (فيديو)

ويستعد "العميد" للعب نصف نهائي السوبر السعودي بمواجهة غريمه التقليدي النصر في نصف النهائي، اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب هونغ كونغ.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عصر اليوم في الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و16:00 بتوقيت أبوظبي.

وشهدت سوق الانتقالات الأخيرة للاتحاد تعاقدات لتعزيز الفريق، أبرزها التوقيع مع الحارس محمد العبسي قادماً من الشباب بصيغة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم الظهير الأيمن أحمد الجليدان، وتعزيز خط الدفاع بثلاثة لاعبين هم محمد برناوي، وعدنان البشري، ومحمد هزازي.

أخبار ذات علاقة 4 قنوات مجانية لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

انتقادات حادة

إلا أن نور، خلال ظهوره في برنامج "دورينا غير"، فجر مفاجأة من العيار الثقيل؛ إذ كشف أن إدارة الاتحاد فكرت في التعاقد مع حارس مرمى "عاطل" للمشاركة في بطولة السوبر السعودي فقط، دون أن يذكر اسم الحارس.

كما علق على الصفقات الجديدة بقوله: "تعاقدات الاتحاد مع الشبان جيدة للمستقبل، وليس للموسم القادم".