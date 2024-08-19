أدلى المدرب البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه غوميز بأول تصريح بشأن أزمة حبس لاعب الفريق أحمد فتوح في أعقاب حادثة القتل على وجه الخطأ التي ارتبكها الأسبوع الماضي.

وكانت النيابة العامة في مصر أمرت بتوقيف أحمد فتوح لاعب الزمالك، بعد ثبوت قيادته لسيارته بسرعة كبيرة جدًا، تجاوزت السرعة المسموح بها ما أدى إلى دهس رجل أمن كان يعبر الطريق ووفاته.

وبعد إجراء تحليل عينة مأخوذة من اللاعب أحمد فتوح أثبت تقرير الطب الشرعي تعاطي لاعب نادي الزمالك لمخدر الحشيش، وأنه قاد سيارته تحت تأثير تعاطي المخدر، وتمت إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ مع السياقة بسرعة فوق المسموح بها فضلا عن تعاطي مادة مخدرة.

وقال غوميز إن أحمد فتوح يعد واحدا من أفضل اللاعبين الذين لعبوا تحت إشرافه على مرّ مسيرته التدريبية.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع محطة أون تايم سبورتس المصرية أمس الأحد "الزمالك يملك لاعبين مميزين، إمكانياتهم أفضل حتى مما يملكه لاعبون دربتهم في ريدينغ الإنجليزي".

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وتابع: "هذه هي الحقيقة وسنرى ما يمكنا فعله الموسم المقبل، على سبيل المثال أحمد فتوح الذي يمر بفترة صعبة حاليا، يملك قدرات فنية كبيرة تمكنه من اللعب في أي دوري في العالم ولقد عملت في أندية مالقا وألميريا بإسبانيا وبنفيكا البرتغالي، لكن فتوح هو الظهير الأيسر الأفضل الذي دربته في مسيرتي".

ويعاني فتوح (26 عاما) من أزمة كبيرة بعد قرار النيابة العامة المصرية يوم الخميس الماضي إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمي تعاطي المخدرات والقتل الخطأ.

وقالت النيابة في بيان نشرته يوم الخميس الماضي إنها اتخذت القرار بعدما "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق وحدثت وفاته".

وزار وفد من مجلس إدارة ولاعبي الزمالك عائلة ضحية فتوح لتقديم واجب العزاء.