كومباني
كومباني

ميرور: كومباني المرشح الرئيسي لتدريب توتنهام

كومباني يدرب بيرنلي، ويتصدر معه جدول ترتيب دوري البطولة الإنجليزية، وفي 37 مباراة خسر مرتين فقط.
فريق التحرير
فريق التحرير

قالت صحيفة "ميرور" إن فينسينت كومباني هو المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام وخلافة أنطونيو كونتي.

ويبحث توتنهام عن مدرب جديد، وهو الرابع في أربع سنوات، بعد أن غادر أنطونيو كونتي؛ إثر انتقاد حاد استهدف اللاعبين وإدارة النادي قبل فترة التوقف الدولية.

وتوتنهام بلا مدرب حيث يواصل القتال على المراكز الأربعة الأولى ويبحث عن مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في الأسابيع المتبقية من الموسم.

كومباني
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ويتولى كومباني تدريب بيرنلي، ويتصدر معه جدول ترتيب دوري البطولة الإنجليزية برصيد 83 نقطة من 37 مباراة، حيث خسر الفريق فيها مرتين فقط.

وبدأ نجم مانشستر سيتي السابق مسيرته التدريبية في أندرلخت لكنه عاد إلى إنجلترا في بداية الموسم.

ومن غير المرجح أن يحصل على الكثير من الأموال إذا فاز بيرنلي بالترقية مما قد يعيق طموحاته في الموسم المقبل، مما يتركه منفتحا أمام عرض في مكان آخر.

كومباني
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وتوتنهام لديه العديد من المدربين على راداره، ليس أقلهم جوليان ناغلزمان، الذي طرد للتو من بايرن ميونخ وتم استبداله بتوماس توخيل، لكنه لا يزال محل اهتمام كبير وكان في السابق محل اهتمام توتنهام.

ويمكن لماوريسيو بوكيتينو أيضًا أن يستمتع بالعودة إلى توتنهام بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا قبل إقالته في 2019.

والأرجنتيني عاطل عن العمل حاليًا ويحتفظ بمودة الجماهير والعديد من اللاعبين.

وواجه بوكيتينو سابقًا مشاكل مع طريقة إدارة النادي وقد يسعى للحصول على ضمانات إذا كان سيعود.

وسيتولى كريستيان ستيليني، الذي كان مساعدا لكونتي، تدريب توتنهام حتى نهاية الموسم.

توتنهام
الدوري الإنجليزي

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