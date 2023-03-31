ميرور: كومباني المرشح الرئيسي لتدريب توتنهام

وتوتنهام لديه العديد من المدربين على راداره، ليس أقلهم جوليان ناغلزمان، الذي طرد للتو من بايرن ميونخ وتم استبداله بتوماس توخيل، لكنه لا يزال محل اهتمام كبير وكان في السابق محل اهتمام توتنهام.

ويمكن لماوريسيو بوكيتينو أيضًا أن يستمتع بالعودة إلى توتنهام بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا قبل إقالته في 2019.

والأرجنتيني عاطل عن العمل حاليًا ويحتفظ بمودة الجماهير والعديد من اللاعبين.

وواجه بوكيتينو سابقًا مشاكل مع طريقة إدارة النادي وقد يسعى للحصول على ضمانات إذا كان سيعود.

وسيتولى كريستيان ستيليني، الذي كان مساعدا لكونتي، تدريب توتنهام حتى نهاية الموسم.