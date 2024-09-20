أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام بنظام مختلف بداية من النسخة الحالية.

ويشارك 36 فريقاً في نظام الدوري بالبطولة القارية، والذي يشهد 8 مواجهات لكل فريق بهذه المرحلة بينها 4 لقاءات على أرضه و4 خارجها.

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وأقيمت 18 مواجهة في الجولة الأولى بدأت بفوز مثير لصالح يوفنتوس الإيطالي على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-1، كما تغلب أستون فيلا الإنجليزي على مضيفه يونغ بويز السويسري بثلاثية دون رد.

وفاز ليفربول الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1، كما تغلب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على ضيفه شتوتغارت الألماني بالنتيجة نفسها، وحقق بايرن ميونخ الألماني الفوز الأكبر على حساب ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2، بينما فاز سبورتنغ لشبونة البرتغالي على ليل الفرنسي بثنائية دون رد.

وتعادل بولونيا الإيطالي دون أهداف مع شاختار الأوكراني، بينما فاز سبارتا براغ التشيكي على ضيفه رد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3-0، كما تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع إنتر الإيطالي دون أهداف.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على جيرونا الإسباني بهدف دون رد، كما فاز بروسيا دورتموند الألماني على كلوب بروغ البلجيكي بثلاثية نظيفة، وتغلب سيلتيك الإسكتلندي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 3-1.

واكتسح باير ليفركوزن الألماني مضيفه فينورد الهولندي برباعية دون رد، بينما فاز بنفيكا البرتغالي خارج دياره على حساب سرفينا زفيدا الصربي بنتيجة 2-1 وتعادل أتالانتا الإيطالي مع آرسنال الإنجليزي دون أهداف.

وخسر برشلونة الإسباني أمام مضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 1-2، كما فاز أتلتيكو مدريد الإسباني خارج ملعبه بالنتيجة نفسها أمام لايبزيغ الألماني، وتغلب بريست الفرنسي على ضيفه شتورم جراتز النمساوي بالنتيجة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى: