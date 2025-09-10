قناة عربية تعلن نقل مباريات الدوري الإيطالي

فاجأت القناة الرابعة الرياضية العراقية متابعيها بالحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لمدة 3 سنوات.

وكانت منصة "ستارز بلاي" قد أعلنت في وقت سابق حصولها على حقوق بث الدوري الإيطالي، ولكن رقميًا فقط عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة، فيما توجد قناة الرابعة الرياضية على الأقمار الصناعية.

وأكد غزوان جاسم، المدير العام لقنوات الرابعة، حصول القناة على حقوق بث الدوري الإيطالي، قائلا عبر منصة "إكس": "لأول مرة في تاريخ الإعلام العراقي، حصلت قناة الرابعة الرياضية على حقوق بث الدوري الإيطالي لمدة ثلاث سنوات متتالية".

وأضاف أنه "سيتم إنتاج الاستوديوهات التحليلية من بغداد مع فريق من المعلقين والمراسلين في كل ملاعب إيطاليا".

ولم تُعلن قناة “الرابعة الرياضية” تفاصيل أسعار الاشتراك الكاملة، مكتفية بالإشارة إلى الرقم (6233) كطريقة لمعرفة قيمة الاشتراك داخل العراق. ومن المتوقع أن تكشف القناة قريباً عن التفاصيل الكاملة للباقات المتاحة لمتابعة الدوري الإيطالي موسم 2025-2026.

يذكر أن نابولي هو حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما تفوق على إنتر ميلان بفارق نقطة، إذ جمع فريق المدرب أنطونيو كونتي 82 نقطة.