تلقى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عرضًا "كوميديًا" لمغادرة أسوار الريدز في الموسم المقبل.

وظهر الممثل الشهير رايان رينولدز نجم هوليوود والمالك المشارك في نادي ريكسهام الإنجليزي في مقطع فيديو وهو يدعو صلاح للانضمام إلى فريقه.

وتناول نجم هوليوود في رسالته الكوميدية إلى صلاح عدة مزايا يملكها نجم ليفربول، وعلى رأسها الاحترافية، والعقلية المميزة.

ووجّه رينولدز رسالة إلى صلاح قائلاً:" مو.. سيتم احتضانك بحرارة في مضمار السباق في شمال ويلز.. فكر في الأمر".

وأضاف:" هل يمكن أن نرى مو يظهر لأول مرة في ريكسهام في أي وقت قريب؟ برجاء الرد على اتصالاتي يا صلاح".

ويلعب ريكسهام في دوري الدرجة الثالثة بإنجلترا.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي في صيف 2025، ولم يجدد عقده بشكل رسمي حتى الآن.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل بعدما تلقّى مفاوضات من جانب ناديي الاتحاد والهلال، مطلع الموسم الماضي، ولكن إدارة الريدز رفضت التفريط في خدماته.

وتمسك صلاح بالبقاء مع ليفربول حتى نهاية عقده مع الفريق رافضًا فكرة الرحيل عن قلعة الريدز.

ويخوض صلاح فترة الإعداد، حاليًا، مع ليفربول تحضيرًا لخوض منافسات الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.