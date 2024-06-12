سبب حاسم لاحتفاظ تين هاغ بمنصبه مدربا لمانشستر يونايتد

احتفظ إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد بمنصبه على رأس فريق الشياطين للموسم المقبل، وفق ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية، رغم احتلال الفريق المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وهو أدنى مستوى له في تاريخ المسابقة.

ويستمر عقد تين هاغ حتى نهاية يونيو 2025، لكن الأداء المحبط وأزمة النتائج في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا تسببت في حملة انتقادات لاذعة وضغوطات على إدارة النادي على إقالته تماما مثلما حدث للإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وتعرض المدرب السابق لأياكس أمستردام لضغوط متزايدة بعد أن مني يونايتد بطل إنجلترا 20 مرة بأسوأ مسيرة له في موسم منذ 1962-1963 إذ خسر ثماني مرات في أول 15 مباراة بجميع المسابقات قبل أن يحتل في النهاية المركز الثامن بعد 14 هزيمة في 38 مباراة بالدوري.