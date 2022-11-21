هل يكون غياب كريم بنزيما نعمة مقنعة لمنتخب فرنسا في كأس العالم؟

اعتبر استبعاد كريم بنزيما في اللحظات الأخيرة بمثابة الضربة القوية لفرنسا قبل كأس العالم لكرة القدم، لكن في الواقع يمكن أن يمثل غيابه نعمة مقنعة، فالآن من المتوقع أن يشارك كيليان مبابي إلى جانب أوليفييه جيرو زميله المفضل في خط الهجوم.

ولعب مبابي وبنزيما ببراعة معا في بعض الأحيان، لكن مهاجم باريس سان جيرمان قال إن أسلوب لعب جيرو يناسبه بشكل أكبر.