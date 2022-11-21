هل يكون غياب كريم بنزيما نعمة مقنعة لمنتخب فرنسا في كأس العالم؟
اعتبر استبعاد كريم بنزيما في اللحظات الأخيرة بمثابة الضربة القوية لفرنسا قبل كأس العالم لكرة القدم، لكن في الواقع يمكن أن يمثل غيابه نعمة مقنعة، فالآن من المتوقع أن يشارك كيليان مبابي إلى جانب أوليفييه جيرو زميله المفضل في خط الهجوم.
ولعب مبابي وبنزيما ببراعة معا في بعض الأحيان، لكن مهاجم باريس سان جيرمان قال إن أسلوب لعب جيرو يناسبه بشكل أكبر.
ويوفر موقع رأس الحربة الصريح، من لاعب ميلان، دعما مثاليا لمبابي في منطقة الجزاء أو بالقرب منها، بينما في حالة اللعب مع بنزيما، فقد يشغل كل منهما موقع الآخر.
ومن المرجح أن يبدأ مبابي وجيرو سويا في افتتاح مشوار حامل اللقب في المجموعة الرابعة ضد أستراليا يوم الثلاثاء مع إضافة عثمان ديمبلي لعنصري السرعة والمهارة، وتحكم أنطوان غريزمان في الإيقاع.
وقال مبابي في سبتمبر / أيلول حين انضم جيرو للتشكيلة في غياب المصاب بنزيما: "مع فرنسا، لدي حرية أكبر من التي أحصل عليها مع فريقي (باريس سان جيرمان)، المدرب يعلم أن امتلاك مهاجم صريح مثل أوليفييه يمثل ثقلا على كاهل دفاع المنافس".
وأضاف "إنه يوفر لي الحرية التي تجعلني أطلب الكرة".
وفازت فرنسا 2/0 على النمسا، في دوري الأمم الأوروبية، وكال مبابي المديح لزميله جيرو.
وقال مبابي: "كان يلعب أمامي في الملعب، وكنا نلعب نحن الثلاثة (مع غريزمان أيضا) دون أن ننفصل عن بقية الفريق".
واتفق جيرو، البالغ عمره 36 عاما، والذي يتأخر بهدفين فقط عن تييري هنري الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 51 هدفا، مع رأس مبابي.
وقال جيرو منذ أيام: "أنا رأس حربة صريح في مسيرتي لعبت مع لاعبين يحبون أسلوبي لأنهم يستخدموني (للتسجيل)، وهو شيء يحبه كيليان لأنه يمنحه أفضلية".
واستبعد بنزيما من البطولة يوم السبت، بسبب إصابة في الفخذ.
ولم يضم ديدييه ديشان مدرب فرنسا أي بديل بعد استبعاد بنزيما وسيخوض البطولة بتشكيلة من 25 لاعبا.