نجمة هندية تكتسح كريستيانو رونالدو بفارق مرعب

كتب – نور الدين ميفراني

أضافت الممثلة والنجمة الهندية ديبيكا بادوكون إنجازًا جديدًا إلى رصيدها، واقتربت من كتابة التاريخ مجددًا، حيث تفوقت على أسماء كبيرة مثل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وهارديك بانديا، والسبب يعود إلى منصة "إنستغرام".

ديبيكا بادوكون على وشك إتمام عقدين كاملين في عالم السينما، بدأت مسيرتها بفيلم "Aishwarya"، ثم انطلقت في بوليوود من خلال ظهورها الأول في فيلم Om Shanti Om عام 2007، والذي حقق نجاحًا ساحقًا. وبعد عام 2012، تحولت النجمة بسرعة إلى إحدى أبرز الممثلات، محققة نجاحات متتالية على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

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وفي عام 2017، دخلت ديبيكا السينما العالمية من خلال فيلم XXX: Return of Xander Cage، ومنذ ذلك الحين أصبحت وجهًا بارزًا يمثل السينما الهندية في العديد من المحافل الدولية، بما في ذلك جوائز الأوسكار.

تملك النجمة ديبيكا بادوكون أكثر من 80 مليون متابع على منصة إنستغرام، ولكن الحدث التاريخي جاء من خلال أحدث فيديو قصير (Reel) نشرته بالتعاون مع مجموعة فنادق هيلتون.

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هذا الفيديو تحديدًا هو ما جعلها تدخل التاريخ، محققًا أرقامًا غير مسبوقة وتفوقًا على أسماء عالمية بارزة في عالم الرياضة والترفيه.

بحسب التقارير، حققت الـ(Reel) الأخيرة التي نشرتها ديبيكا بادوكون بالتعاون مع مجموعة فنادق هيلتون رقمًا قياسيًّا بلغ 1.9 مليار مشاهدة، لتتجاوز بذلك مقاطِعَ لأسماء بارزة عالميًّا.

وتفوقت الممثلة الهندية على مواطنها لاعب الكريكت هانديك بانديا الذي حصد أحد فيديوهاته على 1.6 مليار مشاهدة، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، رابعًا بفيديو حصل على 503 ملايين مشاهدة.

وجاء تعليق نقدي قال فيه أحد المستخدمين: "1.9 مليار مشاهدة لكن فقط حوالي مليون إعجاب و4.7 ألف تعليق؟ لا أهاجم، لكن هذا واضح أنه فيديو تم الترويج له بشكل كبير".

ويملك النجم البرتغالي أكثر من 660 مليون متابع على إنستغرام ويعتبر أيضًا الأعلى دخلًا من منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي متفوقًا على أبرز مشاهير ونجوم العالم.