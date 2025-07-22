كان سيعتزل دوليا.. وزير مصري يفجر مفاجأة عن محمد صلاح (فيديو)

كشف أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، عن تدخله سابقا للحديث مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لإقناعه بعدم الاعتزال دوليا في الوقت الذي تولى فيه حسام حسن تدريب المنتخب المصري، في ظل وجود بعض الأزمات بين الطرفين.

وتحدث صبحي عن تفاصيل صدام صلاح مع المدير الفني حسام حسن عقب توليه القيادة الفنية للمنتخب المصري في فبراير 2024.

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وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح منتَج وطني مصري ولا بد من الحفاظ عليه، وأتواصل معه دائماً ومع والده وكل أسرته مثل كل المحترفين".

وأضاف: "أكدت لصلاح أنه قيمة لمصر في الدوري الإنجليزي ويجب أن يجدد عقده مع ليفربول، وأفتخر به في كل جلسة تجمعني بالوزراء والسفراء الأجانب، ولدينا خطة مستقبلية أيضًا مع حسام وإبراهيم حسن بشأن مستقبل منتخب مصر".

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ومن ثم تكرر السؤال مجددًا، هل بالفعل كان صلاح غاضبًا أو أخذ قرار الاعتزال الدولي، ليرد وزير الرياضة، قائلًا: "في الفترة الأولى (كان متضايقا) بالفعل وتدخلت وقتها، لكن حاليًا صلاح وحسام حسن (مثل السمن على العسل)".

وشدد وزير الرياضة خلال تصريحاته في هذا الشأن، قائلاً: "بالتأكيد كان يجب أن أتواصل مع صلاح، وحسام حسن منتج وطني آخر، لأننا نستهدف بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2026".