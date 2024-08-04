حسم نادي الأهلي السعودي رحيل مهاجمه فراس البريكان إلى الدوري الهولندي في الموسم المقبل.

ودخل البريكان دائرة اهتمامات نادي نيميخين الهولندي للانتقال إلى صفوفه في الموسم الجديد.

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وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن رغبة المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي في بقاء البريكان وعدم التفريط في خدماته.

وأكد يايسله لإدارة ناديه أن الأهلي سيخوض منافسات بطولة النخبة الآسيوية وهو ما يجعله يتمسك ببقاء لاعبه البريكان الذي يعول عليه المدرب الألماني في الموسم الجديد في ظل تأخر التعاقد مع مهاجم جديد.

وانضم البريكان إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي الفتح في صيف 2023، ويمتد عقده حتى 2028.

واستغنى الأهلي عن خدمات لاعبه الفرنسي آلان سانت ماكسيمان إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة… ولم يبرم الأهلي أي صفقة لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر السعودي بمواجهة الهلال في نصف النهائي.

ويبحث الأهلي العودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية في الموسم المقبل بعدما أنهى منافسات الدوري في المركز الثالث.

وتحيط الشكوك حول جاهزية البريكان لمواجهة الهلال بعد إصابته التي تعرض لها مؤخراً.